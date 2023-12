I maglioni di Natale più belli per tutta la famiglia

A Natale alcune persone vogliono far sì che il loro look trasmetta l’atmosfera di questo periodo dell’anno. E allora non c’è niente di meglio di un Christmas jumper: si chiamano così i maglioni a tema natalizio, spesso con disegni jacquard o con ricami e stampe meno astratte a base di renne, Babbo Natale, abeti addobbati e così via. E i Christmas jumper finiscono talvolta per contagiare tutta la famiglia. Qui di seguito alcuni modelli in vendita su Amazon da indossare in coppia o in famiglia.

Per le coppie

Rudolph, la renna dal naso rosso

Il maglione Jap che riproduce il muso di Rudolph, la renna di Babbo Natale dal naso rosso, è fatto in poliestere e cotone riciclati. Non è solo un capo sostenibile, ma è dedicato soprattutto a coloro che sono infastiditi dai tessuti che causano prurito, perché questo non ne provoca affatto. È disponibile con il fondo nero, rosso, turchese, verde.

Diventare elfo per un giorno (o più)

Certo il maglione Noroze è decisamente natalizio, perché ritrae il corpo di un elfo che si diparte dalla scollatura: in questo modo la vostra testa reale diventerà quella dell’elfo. Ma, se si è spiritosi, lo si può indossare anche in altri periodi dell’anno. È fatto in maglia tessuta con fibra acrilica, è molto morbido ma è anche caldo. Il modello con l’elfo ha il fondo grigio ma sono disponibili anche altri modelli con fantasie differenti, sempre a tema festivo, con i fondi blu o rossi.

Per gli amanti dei cinecomic

Un maglione natalizio a tema Marvel è perfetto per gli appassionati di fumetti e cinecomic. Il capo riporta il logo e delle palline per l’albero di Natale, al cui interno ci sono i personaggi e i dettagli Marvel più famosi. È molto morbido e i colori sono vivacissimi.

Fiocchi di neve, con eleganza

È elegante, cosa rara con i Christmas jumper che sono sempre allegri e un po’ eccessivi, il maglione Zaful in filato acrilico, che ricrea grandi e piccoli fiocchi di neve. È molto facile da abbinare, proprio per il suo carattere chic. C’è a prevalenza rosso, a prevalenza bianco o a prevalenza verde.

Anche gli Stormtrooper festeggiano il Natale

È molto divertente questa felpa targata Star Wars, che riproduce uno Stormtrooper con temi jacquard e la scritta “ Merry Sithmas ”: perché anche a Natale si può scegliere di passare al lato oscuro della forza. È fatta in cotone e poliestere ed è disponibile nei colori nero, blu, antracite, grigio, azzurro.

Per tutta la famiglia

Tante renne

Anche qui Rudolph la renna è il tema di queste felpe MJGkhiy. Possono essere indossate come capo per uscire, per stare in casa, ma anche come top del pigiama, se si desidera, soprattutto se si sono programmate delle foto natalizie di famiglia. Questo modello ha il fondo rosso, ma ci sono altri modelli con il fondo nero o grigio, o con altre fantasie, sempre natalizie.

Un classico jacquard

È davvero un grande classico dei Christmas jumper questo modello di Wayleb, fatto in misto cotone e acrilico, con tessuti di alta qualità. È dedicato a chi cerca qualcosa di non troppo estroso. C’è con il fondo nero, rosso, bianco, blu o verde.

Fiocchi di neve e alberi di Natale

Un altro grande classico è il modello di Irdcomps, fatto in viscosa, nylon e polibutilentereftalato. È molto soffice e può vestire anche aderente, perché la composizione del tessuto permette una vestibilità comoda. I disegni sul capo sono con fiocchi di neve, alberi di Natale e naturalmente renne anche in questo caso. C’è con fondo blu, rosso, nero o bianco.

Lo stile senza tempo

Un classico senza tempo dei Christmas jumper è questo modello di Gyabnw, caratterizzato da uno stile nordico. Il tessuto è fatto in fibra naturale, ed è morbido e caldo. C’è a prevalenza bianco, grigio, nero, rosso.

