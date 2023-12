Accessori di marca per lei: 5 idee (perfette come idee regalo di Natale)

Questo Natale volete stupire con regali scintillanti e di gran classe? Siete alla ricerca di idee e soluzioni davvero glamour per la vostra compagna, oppure per accontentare i desideri di vostra madre o vostra sorella? E perché no, magari un pensiero chic da donare alla collega del cuore o alla più cara amica? Per gli appassionati di brand griffati e lusso ecco una serie di proposte davvero imperdibili.

Dalla cintura alla borsa elegante, passando per una coppia di orecchini di pregio e molto altro. Le proposte Amazon non deludono le aspettative, perché sarà facile individure l'articolo più adatto da donare con amore. E allora non perdete tempo, ecco 5 accessori moda davvero di tendenza.

Accessori di marca per lei, per un Natale di tendenza

Per le appasionate di moda quale occasione migliore, se non il Natale, per ricevere l'articolo più ambito o l'accessorio di tendenza così desiderato. Del resto, i regali di Natale di marca, sono sempre in cima alla lista dei desideri delle fashion addicted, esperte di moda e di tutte le novità di settore. Accontentarle potrebbe sembrare una sfida particolarmente ardua, ma Amazon ha la soluzione a portata di mano. Cinque idee davvero preziose, utili ma anche belle da sfoggiare nelle occasioni più importanti. Dalle cerimonie, agli aperitivi, passando per i matrimoni o anche le cene aziendali. A partire, proprio, dalle imminenti festività di Natale. Scopriamo insieme queste imperdibili e raffinate proposte, l'idea giusta per regali sorprendenti.

Pinko cintura da donna

La cintura Love Birds di Pinko è realizzata in morbida pelle, mentre la fibbia in metallo si avvale di una lavorazione diamond cut per un decoro di grande effetto e particolarmente stiloso. L'articolo a vita alta risulta perfetto in abbinamento a pantaloni e gonne, ma anche per completare il look di un abito morbido. Per un outfit sofisticato e alla moda, ideale in ogni occasione importante.

Swarovski orecchini scintillanti

Scintillanti e luminosi, ecco gli orecchini di Swarovski collezione Attract Trilogy cosituiti da un pregiato tris di Clear Crystal, impreziositi da un raffinato pavé e placcatura rodio. Eleganti, belli da vedere, leggeri, brillanti, illuminano il viso con garbo per uno stile senza tempo.

Michael Kors orologio da donna

L'orologio Pyper di Michael Kors completa il look con eleganza e raffinatezza massima, merito della linea pulita del quadrante e dello stesso cinturino. Un articolo resistente, solido ma anche glamour in acciaio inossidabile con rivestimento in oro e punti luce che impreziosiscono la parte interna della cassa. Precisione e fascino in un solo articolo.

Moschino guanti neri con scritta

Proteggere le mani dal freddo gelido ma con eleganza, è la missione di questi guanti di Moschino in soffice e caldissima lana. La colorazione nera caratterizza il filato che avvolge sofficemente la mano per poi degradare verso il polso, dove è presente il nome del brand ripetuto più volte con un gioco prezioso in bianco e nero.

Guess borsa da donna

La tote bag di Guess, modello Vikky, è spaziosa e molto capiente, ed è realizzata in materiale sintetico ma resistente. La chiusura a pressione con bottone svela un interno con rivestimento con stampa a righe ma anche una comoda pochette coordinata. Il logo esterno è realizzato con stampa 4G e si sposa perfettamente con i dettagli metallici in colore oro pallido.

