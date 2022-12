Tutti i segreti per fare l'albero di Natale perfetto

Mancano due settimane al Natale ed è tempo di fare l’albero. Immancabilmente, ogni anno ci si cruccia sulla scelta di luci e decorazioni che spesso diventano argomento di accesissimo dibattito in famiglia. Ci sono, però, delle regole per poter realizzare addobbi a regola d'arte. Trattasi di suggerimenti da annotare nel caso in cui siate a corto di idee. Il risultato sarà una piccola e scintillante opera di design casalinga, a prova di scatto da condividere sui social.

L'albero

Abete o pino? La scelta è ardua ma non impossibile. Generalmente, i puristi della tradizione non rinunciano al classico abete rosso (altrimenti noto come peccio). Tuttavia, ben si addicono alle decorazioni natalizie anche gli altri sempreverdi appartenenti alla famiglia delle conifere.

Nelle versioni sintetiche sono disponibili alberi innevati, colorati e con illuminazione integrata. Ad ogni modo, per questioni di sostenibilità ambientale, si può sempre scegliere di “adottarne” uno naturale dal vostro vivaista di fiducia cosicché, al termine delle festività, possiate restituirlo.

Il nodo da sciogliere, però, riguarda le dimensioni: meglio un abete grande, piccolo o medio? È tutta una questione di spazio e proporzioni. Per esser certi di non sbagliare, misurate l’altezza della stanza tenendo conto che, di regola, la punta dell’albero dovrebbe distare circa 50 centimetri dal soffitto.

Le luci

Non c’è albero di Natale che si rispetti senza luci: non lesinate, devono abbondare. Di norma, ne servono circa 300 per ogni metro e mezzo di altezza. Chiaramente nulla vieta di aggiungerne qualcuna in più, se vi va. Occhio, però, a non esagerare: l’abete in stile Rockfeller Center non è il massimo in un appartamento di dimensioni modeste.

Fondamentale è, invece, il colore della catena luminosa. Le luci fredde sono perfette per un mood nordico e glaciale; quelle calde creano un'atmosfera piacevole e accogliente. Dipende dai gusti, insomma.

Quest’anno sono di gran tendenza le lampadine a led multicolore che si azionano battendo le mani e ricreano l’effetto di una spirale colorata. In alternativa, per i più romantici, l’opzione è una stringa sottile, in rame, con piccoli punti luce color ambra.

Quanto al posizionamento della catena luminosa sull’albero, ci sono due modalità di applicazione. La prima è quella di ricreare l’effetto di un drappo: partendo dall’alto fate scorrere il filo, con grazia, fino alla base della struttura. La seconda, invece, è quella classica: cominciando dalla cima avvolgete la catena attorno ai rami dell’albero fino ad esaurimento delle lampadine.

I colori

Con i colori degli addobbi ci si può davvero sbizzarrire. Il rosso è sicuramente l’intramontabile, grande classico della tradizione natalizia. Così come lo sono il total white (completamente bianco ndr), lo stile gold (oro) o l’abbinamento blu e argento.

Se volete stare al passo coi tempi, vi suggeriamo di mixare, con parsimonia, tre nuance di verde: il color muschio, la tonalità salvia e il verde vischio. Per un setting natalizio in stile provenzale, invece, puntate sulle sfumature pastello come il malva, very peri, l’ultimate grey, il lilla e l’ocra.

Tra le novità di quest’anno ci sono anche il blu ghiaccio, il bronzo e il marrone scintillante. I più audaci possono osare con colori vivaci e nuance sfavillanti: dal rosa intenso al giallo energizing, colore pantone del 2022.

Va da sé che quando si osa con tonalità brillanti bisogna ponderare bene le scelte: ricordate che l’albero di Natale non è un omaggio alla maschera di Arlecchino. Per contro, anche gli accostamenti bizzarri, tipo il grigio e il nero, non ispirano aria di festa né mettono allegria. Quindi, in un caso o nell’altro, consigliamo di non eccedere con le stravaganze.

Le decorazioni

Palline sì o no? Assolutamente sì. Le palline sono un elemento decorativo imprescindibile per addobbare l’albero di Natale. Quelle opache sono decisamente di tendenza, meno quelle glitterate o perlate.

Tra le novità di quest’anno ci sono le decorazioni naturali, come pigne e piccole ghirlande, ispirate alla tradizione natalizia scandiva. Sono tornati di gran moda anche fiocchi, fiori extra large e palline con stampa tartan, in perfetto stile scozzese.

Quanto alla distribuzione degli addobbi sull’albero, per questioni di proporzioni ed equilibrio della struttura, suggeriamo di procedere dall’alto verso il basso con palline di dimensioni crescenti. Ma se preferite, potete anche invertire l’ordine o alternarle. In ogni caso, cercate di non lasciare spazi vuoti riempiendo anche i punti meno visibili a colpo d’occhio.

Per coprire la base dell’albero, invece, si possono utilizzare plaid e cuscini. Sconsigliamo di utilizzare la neve sintetica o altri elementi svolazzanti al primo soffio d’aria. Infine, per ricreare un perfetto setting natalizio, disponete pacchetti regali e ceste in vimini tutt’attorno alla struttura.

Renne, cervi e gonfiabili a grandezza naturale meglio lasciarli al Santa Claus Village di Rovaniemi (in Finlandia). Per il resto, godetevi gli affetti e la magica atmosfera del Natale.