Ia generativa nel mondo della moda: la rivoluzione di Shootify

Ascolta ora 00:00 00:00

I consumatori e lo shopping sono sempre più destinati a incontrarsi on Line. Ed è proprio su questa linea d’onda che si sviluppa Shootify, startup di Intelligenza Artificiale generativa che opera nel settore dell'e-commerce per il mondo della moda. Ha appena annunciato di aver completato un round di investimento di 300 mila euro guidato da Zest e Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso l’acceleratore Magic Mind e alcuni business angel. Moda e intelligenza artificiale dunque a braccetto.

Accelerata nel 2024 da Magic Mind, il primo acceleratore in Europa dedicato allo sviluppo di startup basate sull’intelligenza artificiale, Shootify ha sviluppato un modello di AI generativa specializzata per il settore della moda, con l'obiettivo di trasformare radicalmente la produzione di immagini per i canali di vendita e-commerce del settore. La piattaforma di Shootifyinfatti “dà vita” a semplici foto di capi di abbigliamento, trasformandole in shooting fotografici professionali. La piattaforma di Shootify offre una flessibilità unica, consentendo ai brand di utilizzare sia modelli virtuali che reali. Questa versatilità permette di soddisfare diverse esigenze di mercato e le preferenze dei consumatori, rafforzando l’efficacia di un canale di vendita sempre più centrale per il settore.

Recenti studi hanno dimostrato come il trend di crescita degli acquisti e-commerce prosegua (+13% rispetto al 2022, per un valore complessivo di 54,2 miliardi di euro) e investa soprattutto come l’abbigliamento e il fashion (+7%). In questo contesto la relazione tra brand e consumatori online è sempre più orientata a una maggiore trasparenza, consapevolezza e rispetto delle aspettative legate all’acquisto.

Per questo motivo la soluzione sviluppata da Shootify ha riscosso fin da subito grande apprezzamento da parte di importanti brand del settore, a partire da GAS, che grazie a Shootify è riuscita a produrre immagini di alta qualità per la sua capsule collectionGAS x Pramac in pochi giorni, ancor prima che la collezione arrivasse fisicamente in Italia, ottenendo alcune delle foto con le migliori performance di conversione sul sito.

" L'e-commerce fashion sta affrontando sfide critiche ", spiega Luca Ambrosini, CEO di Shootify. "I brand spendono enormi risorse per le foto dei prodotti, eppure il 70% dei consumatori non si identifica con i modelli utilizzati, portando ad alti tassi di reso. La nostra tecnologia permette ai brand di creare immagini di alta qualità su una varietà di modelli, riducendo costi e aumentando le conversioni. La missione di Shootify è duplice - conclude Ambrosini - Liberiamo i brand fashion dalle onerose spese di produzione di immagini, offrendo una soluzione che taglia drasticamente i costi. Allo stesso tempo, ridefiniremo gli standard dell'e-commerce fashion, permettendo esperienze di shopping online coinvolgenti e personalizzate. Immaginiamo un futuro in cui ogni consumatore possa visualizzare i capi su modelli che rispecchiano la propria fisicità, aumentando le conversioni e riducendo i resi. Con Shootify, i brand conciliano efficienza operativa ed eccellenza nell'esperienza cliente ."

Shootify ha già dimostrato risultati promettenti con i suoi primi clienti, tra cui una riduzione del 70% dei costi di produzione delle immagini e una riduzione del 90% del tempo necessario a produrle.

"Siamo convinti che in Europa l’innovazione in ambito AI generativa sia nello sviluppo di verticali e use case di settore. I grandi modelli LLM come ChatGpt, Llama o Gemini rappresentano l’infrastruttura su cui costruire questi verticali,come abbiamo gia visto con il Cloud e tutto il mondo SaaS che ne è derivato. Per costruire verticali di successo è quindi molto importante la conoscenza specifica dei diversi ambiti di applicazione, delle loro dinamiche di business e mercato, oltre alla padronanza delle tecnologie.

Il team di Shootify possiede entrambe e somma loro una grande velocità di esecuzione in un ambito, quello del fashion, dove l’Italia e l’Europa hanno sicuramente un vantaggio sul resto del mondo", commenta Michele Novelli, Partner di Zest Investments.