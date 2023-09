Come indossare il marsupio: 6 modelli perfetti per lei e lui

Dopo anni trascorsi ai margini ecco tornare di moda niente meno che il marsupio. Influencer, personaggi famosi e non solo stanno riscoprendo questo particolare accessorio, sia per quanto riguardo lo stile femminile che quello maschile. Un grande ritorno dettato non soltanto dalla varietà dei nuovi modelli ma anche dall'attenzione ai dettagli e dalla sua versatilità che lo rende perfetto per diversi contesti e usi.

Il grande ritorno del marsupio è accompagnato da un suo utilizzo meno classico spesso svincolato dal tradizionale, indossato sui fianchi. Sia gli uomini che le donne optano spesso per un'opzione differente. Come indossarlo per essere alla moda?

Una delle maggiori tendenze tra gli uomini è quella di portarlo a tracolla in diagonale o sotto la spalla. Al contrario tra le donne spopola ancora l'utilizzo sui fianchi, in particolare il destro, con l'alternativa di utilizzare i passanti dei pantaloni o del vestito per fissarlo.

Inutile dire poi che la scelta del modello di marsupio non dovrà essere casuale ma cercare di seguire quello che è il proprio stile e la scelta cromatica del momento. Le opzioni ci sono, eccone alcune tra cui poter scegliere, selezionate direttamente da Amazon.

Marsupio Eastpak Springer

Un grande classico tra i marsupi, ideale per chi è alla ricerca di un look sportivo e di un elemento che duri nel tempo. Il marsupio Eastpak Springer è disponibile in 18 versioni, con colorazioni e fantasie variabili. Resistente e leggero, questo accessorio è dotato inoltre di una comoda tasca sul retro per riporre in tutta sicurezza carte di credito, bancomat, soldi e piccoli oggetti preziosi.

Marsupio o borsa da cintura alla moda con Jakiro

In alcuni casi il marsupio o la borsa da cintura possono guardare con maggiore attenzione a uno stile più ricercato e all'alta moda. Un po' come accade con Jakiro, il cui design minimalista strizza l'occhio alle passerelle senza però dimenticare le possibilità di utilizzo quotidiano. Ampia la scelta di colori.

Innovazione e comfort con il design italiano Mandarina Duck

Materiali di alta qualità e design italiano sono i due punti di forza del marsupio Mandarina Duck che punta sulla creatività e sull'originalità per uno stile informale e contemporaneo. Capiente e resistente, rappresenta una possibile soluzione per affrontare con praticità e stile la vita e gli impegni di tutti i giorni.

Marsupio Fjällräven sportivo, ma dal design moderno

Comodo e con un ampio scomparto centrale, dotato anche di tasca a rete, per avere sempre a portata di mano quello che serve. Il design del marsupio Fjällräven è marcatamente sportivo e moderno ma non disdegna un utilizzo anche più casual nella vita di tutti i giorni. Questo anche grazie all'ampio numero di colorazioni che lo rende adatto a vari tipi di outfit.

Praticità e capienza con lo stile Puma

Non soltanto uno spazio capiente in cui riporre tutto il necessario per la propria vita personale o in alcuni casi persino professionale. Il marsupio Puma è studiato per favorire un'ottima visuale all'interno così da trovare con facilità quello che serve in quel momento. Resistente e pratico, questo marsupio è dotato anche di una tasca foderata all'interno dello scomparto principale.

Marsupio Nike, l'essenziale ideale per sportivi e turisti

Viaggiate e volete avere sempre sotto mano, e sotto controllo, i vostri averi? Il marsupio Nike potrebbe fare al caso vostro: ideale sia da portare alla cintura ma anche come tracolla aderente al petto. Ottimo per portare i piccoli oggetti ma anche per l'attività sportiva grazie alla sua capacità di aderire perfettamente al corpo per evitare le vibrazioni.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*