Come vestirsi in autunno? Ecco i capi must have per i primi freddi

Con l'arrivo di settembre è tempo di rinnovare l'armadio, così da realizzare un guardaroba più in linea con la stagione pre-autunnale. Le temperature altalenanti, i cambi repentini di clima impongono di attuare una serie di scelte utili per affrontare le prime diminuzioni di temperatura. Ma l'outfit autunnale è tutto meno che noioso, anzi è una fonte costante di ispirazione che consente innumerevoli combinazioni e abbinamenti ricchi di stile. La mid season è il momento più adatto per sperimentare, così da affrontare con stile questo momento di transizione.

Non solo trench o blazer ma anche abiti, camice, jeans, maglie comode a manica lunga e felpe avvolgenti, per realizzare un mix interessante da declinare in ogni situazione metereologica. Amazon propone una serie di capi di abbigliamento interessanti, una lista corposa di articoli adatti a lui e a lei da mescolare e abbinare a piacere. Una selezione davvero imperdibile da scoprire insieme.

Maglie a manica lunga per un comfort totale

Sono la scelta perfetta per affrontare l'autunno, da indossare semplicemente con un paio di jeans o con una gonna, oppure da abbinare a una giacca o a un blazer super comodo. Ecco le selezioni più interessanti in fatto di maglie a manica lunga.

Pack da 5 maglie a manica lunga

Una proposta super vantaggiosa quella di Lower East, con il suo pack da 5 maglie colorate dal taglio dritto e dalla vestibilità morbida. Realizzate in cotone, queste maglie a manica lunga sono l'ideale per completare un look maschile, da abbinare a un outfit casual o perfette per l'attività sportiva all'aria aperta. La linea basic e semplice è completata da un morbido girocollo, per una vestibilità confortevole. Acquista il prodotto su Amazon.

Maglia a manica lunga

Taglio leggermente aderente per la maglia a manica lunga per lei di Vero Moda, un capo di abbigliamento soffice e dalla vestibilità delicata, perfetto per la stagione autunnale ma anche per le giornate più calde, grazie al tessuto traspirante e leggero. La maglia con scollo ampio vanta un taglio lungo così da simulare l'effetto mini abito ed è perfetta da abbinare a un paio di comodi leggings o jeans skinny. Disponibile in varie taglie e colori. Acquista il prodotto su Amazon.

Maglioni, felpe e cardigan contro i primi freddi

Niente di meglio di un caldo maglione o di una morbida felpa per affrontare i primi freddi di stagione, una soluzione perfetta per creare un outfit casual e comodo. Sotto le proposte più interessanti.

Maglione basic

Un maglione fittante per lui dal taglio semplice, dalla linea basic ma confortevole. Ecco un capo must have di Tom Tailor con scollo a V e manica lunga comoda, perfetto per l'autunno e per affrontare la stagione di passaggio. Protegge dal freddo senza appesantire ma lasciando traspirare la pelle, favorendo una combinazione di stile sempre varia, dal jeans al pantaloncino corto. Disponibile in varie taglie e colorazioni. Acquista il prodotto su Amazon.

Cardigan leggero

Un cardigan leggero, delicatamente aderente ma comodo è il modello da donna di Amazon Essentials realizzato in cotone e materiale sintetico. Il capo, disponibile in varie taglie e colori, è aperto davanti per una vestibilità rapida e pratica. Perfetto con una maglia a manica corta e jeans skinny. Acquista il prodotto su Amazon.

Felpa con cappuccio

Comoda e avvolgente ecco la felpa da donna a manica lunga in cotone misto tessuto sintetico di Bolf, con cappuccio e chiusura pull on. Un capo di abbigliamento perfetto per l'autunno dallo stile basic e mai banale, ideale per abbinamenti casual e per proteggersi dai primi freddi. È un capo versatile e pratico, qui disponibile in vari colori e taglie. Acquista il prodotto su Amazon.

Felpa linea basic

Un capo d'abbigliamento necessario per contrastare i primi freddi, da sfoggiare durante le uscite serali, parliamo della felpa in cotone di Nuqlo. Linea basic ma funzionale per un articolo comodo e pratico, con rivestimento interno in pile leggero e cuciture rifinite con un nastro anti sfregamento della pelle. La felpa da uomo vanta polsini e orlo a costine, e una maxi tasca anteriore, per un capo disponibile in varie taglie e colori. Acquista il prodotto su Amazon.

Jeans comodi e dalla massima praticità

Sono un evergreen senza tempo, parliamo dei jeans che ben si sposano con tutte le combinazioni di outfit. Perfetti sia per lei che per lui sono un must have dell'autunno perché garantiscono un look impeccabile e una praticità quotidiana.

Jeans skinny super fit

I jeans da donna di Only sono un modello che ben si sposa con la linea del corpo, grazie al taglio sottile del tessuto elasticizzato. Il modello è a vita alta con linea della gamba tubolare ma senza costrizioni, grazie al materiale morbido che consente ogni movimento. Disponibili in varie taglie. Acquista il prodotto su Amazon.

Jeans regular

Un articolo senza tempo, parliamo dei jeans da uomo Levi's qui nella versione 502 Regular Taper Jeans con tessuto affusolato che segue la gamba, restringendosi leggermente ad altezza ginocchio e caviglia. Taglio regular invece per la vita e i fianchi che offrono una migliore vestibilità. Realizzati in cotone presentano una chiusura con zip e bottone e sono disponibili in varie taglie e nuance. Acquista il prodotto su Amazon.

Camicia per ogni occasione

Con la fine dell'estate è tempo di tirare fuori dall'armadio un capo che non stanca mai neppure d'estate. Qui in versione più classica anche se sempre comoda e dal taglio morbido. Ecco i modelli più interessanti.

Camicia con scollo a V

Leggerezza ed eleganza per la camicetta in viscosa di Tomeek, con pratico scollo a V e manica lunga per un tocco soffice e morbido sulla pelle. La cura dei dettagli impreziosisce lo stile della camicetta grazie alla chiusura con bottoni anche delle maniche, e con un taglio più lungo sul retro della camicia. Perfetta per un outfit casual o uno più elegante, è l'ideale anche per l'ufficio. Disponibile in varie taglie e colorazioni. Acquista il prodotto su Amazon.

Camicia slim fit

Un capo di abbigliamento molto interessante per creare lo stile moda dell'autunno. Ecco la camicia da uomo di J'S Fashion dal design classico, perfetta per ogni occasione con cuciture sottili e colletto Kent con stecche rigide per mantenere la forma. La manica lunga protegge il corpo dai primi freddi, per un articolo disponibile in varie taglie e colori. Acquista il prodotto su Amazon.

