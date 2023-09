Che scarpe da ginnastica scegliere a 60 anni

Come si sceglie un paio di scarpe da ginnastica adatto alle proprie esigenze? Non è una decisione facile, neanche per gli over 60: le attività che si compiono possono essere le più disparate e quindi si deve operare la propria scelta in base agli impegni. Chi va in bicicletta indosserà infatti un paio di scarpe differenti da chi invece va in palestra e usa gli attrezzi, mentre chi si dedica al jogging dovrà optare per calzature differenti da chi le usa nella vita quotidiana. Con le proposte presenti su Amazon però si hanno davvero ampie possibilità, come per i modelli che seguono: c’è però una cosa da ricordare, ovvero che queste scarpe da ginnastica non vanno assolutamente bene per il trekking o per le escursioni, perché le suole non sono adatte e si rischia di scivolare.

Un tocco elegante

Hanno un piccolo tocco chic le Adidas Court Platform da donna, che sono bianche con le caratteristiche strisce del brand violacee e luminose. Sono fatte in pelle e hanno la suola in gomma. Certo, come tutte le calzature bianche hanno bisogno di moltissima pulizia e manutenzione ma sono molto versatili e quindi possono essere indossate sia per un’attività sportiva in palestra sia nella vita quotidiana, per esempio per compiere lunghe tragitti. Sono infatti dotate di un plantare che mantiene il piede nella posizione più corretta. Sono disponibili anche in nero e grigio, con le strisce dalle nuance più disparate e addirittura qualche piccolo dettaglio animalier.

Per correre veloce

Sembra quasi di mettere le ali ai piedi indossando le Nike Revolution 6 Next Nature. Rappresentano la calzatura ideale per l’autunno, quando fa ancora caldo ma il cielo minaccia pioggia a ogni sguardo. Sono disponibili in tanti colori, tra cui grigio, marrone, bianco, rosa shocking, carta da zucchero, sabbia, e presentano dettagli talvolta a contrasto in corrispondenza del logo e dei lacci.

Per la palestra o per quello che si vuole

Anche le scarpe Fila Women's Strada Wmn vanno bene sia per l’attività fisica in senso stretto ma anche per camminare quotidianamente e recarsi al lavoro, a fare la spesa o altro. E sono anche queste fatte di pelle, con la fodera interna in tessuto sintetico e la suola in gomma. Sono davvero morbide e confortevoli, quindi possono essere indossate anche per molte ore senza dare nessun problema. Sono disponibili nei colori bianco, nero e rosa con i dettagli del logo bianchi e rossi. Perfette per chi fa jogging o lunghe passeggiate.

Un modello per nulla ingombrante

Hanno un taglio sfilato e quindi assolutamente non ingombrante - per chi ama le scarpe da ginnastica di questo tipo - le Puma Jada Renew, disponibili in bianco e nero con dettagli in diverse nuance a contrasto, come rosa, celeste, lilla e verde acqua. Sono fatte in pelle scamosciata e quindi sono adatte anche a quando fa freddo, mentre la suola è in gomma. Sono ottimali per gli esercizi con gli attrezzi in palestra.

Più libertà con un tocco giovanile

Hanno uno stile molto giovanile le scarpe da ginnastica basse Converse Chuck Taylor All Star Classic. Sono perfette per chi va a lungo in bicicletta ma anche chi va al parco a fare esercizi a corpo libero, soprattutto in autunno e in primavera. Perché questo tipo di calzature è fatto in tela e quindi è molto fresco ma anche in questo caso la suola è in gomma. Nella loro versione bassa sono disponibili nei colori bianco, nero, rosso, mentre nella loro versione alta lungo la caviglia sono disponibili in color antracite.

