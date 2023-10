Intimo notte per lei e lui: pigiami in cotone e vestaglie in offerta

A ogni stagione è necessario un ricambio per quello che riguarda l’intimo e i pigiami. Anche in casa bisogna stare comodi e inoltre se i capi sono anche belli si ha un doppio piacere nell’indossarli. Il PrimeDay di Amazon ha in serbo un’interessante selezione per tutte e tutti: dai boxer ai reggiseni, fino ai pigiami e alle camicie da notte.

Il pigiamone scozzese

È fatto in cotone 100% il pigiama maschile con i pantaloni scozzesi e i dettagli-richiamo sulla maglia di Sesto Senso. Va bene per diversi mesi all’anno: dall’addentrarsi dell’autunno all’arrivo della primavera, e anche in inverno quando si è sotto al piumone, è molto utile perché è traspirante. Si tratta di un grande classico in termini di estetica, morbidezza e comodità.

In total white

Altrettanto comodo e caldo è il pigiama femminile in cotone, modal ed elastan di Amazon Essential, formato da un paio di pantaloni con il laccetto e una camicia doppiopetto con tasca frontale. È molto confortevole soprattutto per le donne con un décolleté abbondante, che non amano le scollature troppo soffocanti anche la notte.

La camicia da notte a maniche corte

Tante donne preferiscono la camicia da notte al pigiama, perché assicura una maggiore comodità. E se la camicia da donne è anche bella ancora meglio. Come questo modello in color indaco di Unibelle a maniche corte che è realizzato in rayon ed elastan e presenta dei dettagli in un delicato merletto. È interessante perché ha i bottoni sul davanti, e quindi è perfetta per le puerpere impegnate con l’allattamento anche notturno.

La camicia da notte premaman

Anche la camicia da notte di Mavmys ha i bottoni sul davanti: è un modello premaman ma può essere quindi indossata anche per il post-partum. Ha le maniche a tre quarti ed è fatta in maglina di cotone con un po’ di elastan per essere più comoda e cedevole. La fantasia del tessuto consiste in simpatiche righine bianche e grigie.

Il pigiama sexy

Ecco il modello sensuale con shorts e maniche corte in raso color vinaccia di Ekouaer. I pantaloncini hanno l’elastico in vita mentre la camicetta ha i bottoni sul davanti. Si tratta di un pigiama autunnale ma le donne che preferiscono stare più leggere sotto al piumone possono indossarlo anche in inverno.

Il pigiama corto

Corto è bello anche per gli uomini. Questo pigiama C&A è fatto in jersey di cotone blu scuro ed è composto da una camicia con bottoni e un paio di bermuda con l’elastico. Ma bisogna fare attenzione al lavaggio e optare per quello dedicato ai capi delicati.

I boxer con il logo

Sono abbastanza classici i boxer da uomo con logo di Tommy Hilfiger: nella confezione ce ne sono 3 paia tutti in colore blu, mentre cambia la tinta dell’elastico. Vestono aderenti e sostengono le parti intime nel modo corretto. Sono fatti in cotone ed elastan di alta qualità.

Gli slip classici

Ci sono uomini che, per un sostegno maggiore, preferiscono i classici slip. Ed ecco questo pacco formato da 3 paia di slip Calvin Klein nei colori bianco, nero e blu di Prussia, sostenuti tutti da elastico in vita. Sono fatti in cotone ed elastan e presentano una leggera sgambatura.

Le culotte comode

Le culotte rappresentano un modello intimo di grande comodità per tante donne. In questa confezione a marchio Wirarpa ce ne sono ben 4 paia in color nero, in modo da fare scorta. Esternamente sono fatte in cotone e spandex, mentre il cavallo è al 100% in cotone. Si adattano perfettamente a tutti i tipi di fisicità.

Il reggiseno sexy ma confortevole

Si può coniugare sensualità e comodità? È possibile con questo modello targato Golden Point con l’esterno in pizzo e satin. È in color malva e si avvale del sostegno di ferretto e coppe. È interamente regolabile per assicurare il massimo comfort ed è tra i reggiseni di fascia bassa che maggiormente si adattano a tutti i décolleté.

