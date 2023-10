Accessori per la pulizia e la cura personale: le offerte da non perdere con i Prime Day

È ancora in corso il Prime Day di Amazon, la due giorni di offerte e occasioni dedicate ai clienti del servizio Prime e assolutamente da non perdere. Tra promozioni, sconti e prodotti scorta non possono certo mancare quelli dedicati alla cura del corpo e alla puliza personale, che possono avvalersi anche di ribassi last minute. E nonostante la Festa delle offerte Prime sia in dirittura d'arrivo, è ancora possibile sfruttare questa incredibile opportunità all'insegna di idee e prezzi davvero ghiotti.

Il momento è perfetto per muoversi proprio tra le tante proposte dedicate alla cura della persona e al benessere, scegliendo tra spazzolini di ultima generazione ed epilatori ultra moderni. Ma anche piastre per capelli dei brand più amati e asciugacapelli di tendenza, utili anche come proposta regalo. Ecco per voi una lista di prodotti assolutamente da non perdere.

Epilatore elettrico

Pelle liscia e vellutata grazie all'epilatore elettrico Braun Silk-èpil 9 con testina flessibile e tecnologia MicroGrip e 40 pinzette in dotazione. Di facile utilizzo l'epilatore si maneggia comodamente, grazie all'impugnatura ergonomica, per una depilazione precisa e di lunga durata, anche in presenza di peli cortissimi.

Epilatore a luce pulsata

Philips Lumea IPL è il comodo epilatore a luce pulsata che riduce la presenza dei peli sul corpo,già dopo 3 sessioni, e ne impedisce la ricrescita anche per dodici mesi, in favore di una pelle liscia e setosa. Un prodotto comodo, pratico che agisce facilmente, e che si avvale di SenseIQ, il sensore SmartSkin che rileva la pigmentazione cutanea così da impostare la luce più adatta.

Rasoio elettrico barba e capelli per uomo

Stile e cura personale perfetti grazie al rasoio per barba e capelli All-In-One Style Kit di Braun comprensivo di un accessorio di base ultra moderno, ma anche di 11 elementi aggiuntivi perfetti per rifinire e definire la barba, i peli del naso e delle orecchie, senza dimenticare i capelli e i peli del corpo. Un rasoio perfetto anche come regalo, progettato per offrire la massima cura e per durare nel tempo.

Rifinitore maschile di precisione

Per gli appassionati di tagli e depilazioni stilose ecco l'oggetto perfetto: si tratta del rifinitore angolare Beurer HR 2000. Un articolo di precisione necessario per definire i peli di naso e orecchie ma anche per modellare le sopracciglia grazie alla lama verticale in acciaio inossidabile.

Spazzolino elettrico con timer integrato

Pulizia e igiene dei denti al top con Oral-B Pro 1, lo spazzolino elettrico dall'impugnatura comoda e dalla massima funzionalità. Tutto merito della testina rotonda che deterge a fondo anche le gengive, il tutto supportato della tecnologia 3D. Lo spazzolino oscilla, ruota e pulsa così da rimuovere a fondo la placca e i batteri.

Idropulsore per denti puliti

Perfetto per gli appassionati dell'igiene dentale, per chi cura il sorriso ma anche la salute di denti e gengive, si tratta dell'idropulsore Waterpik Ultra Professional. Contrasta la placca ed è più efficace del filo interdentale, risultando al contempo delicato e funzionale. È dotato di 7 testine con 10 regolazioni di pressione, per una bocca pulita e freschissima.

Ferro arricciacapelli per uno styling moderno

Onde, boccoli e ricci morbidi ma ben definiti grazie all'arricciacapelli professionale di BaByliss, con rivestimento Sublim' Touch e 10 livelli di temperatura fino a 180° C. Lo strumento perfetto per modellare la capigliatura, creando stili e look sempre nuovi.

Piastra per capelli con rivestimento doppio

Ecco la piastra professionale Remington Pearl Collection, con riscaldamento rapido e rivestimento doppio in ceramica e perla. L'ideale per raggiungere velocemente la temperatura desiderata, modellando con cura i capelli per creare capigliature morbide e liscissime.

Asciugacapelli con tecnologia in ceramica e olio di Argan

Capelli sani e resistenti grazie all'asciugacapelli Bellissima di Imetec con tecnologia in ceramica e olio di Argan, in grado di produrre un calore ottimale ma rispettoso della chioma. I capelli risultano idratati e mentre si asciugano, la ceramica emette calore infrarosso che, combinato con l'aiuto dello ionizzatore, esercita un'azione anti-crespo e anti-secco per capelli perfetti ogni giorno.

Spazzola per la pulizia del viso

Si chiama Luna mini 2 ed è la spazzola ultra moderna per la detersione del viso, comprensiva di tre zone con texture differenti necessarie per rimuovere sporco, sebo e trucco. L'effetto esfoliante super delicato massaggia a fondo la cute, stimolando la circolazione e il rinnovamento cellulare. Prodotta da Foreo si avvale del potere delle pulsazioni T-Sonic, con 8 intensità di vibrazione regolabili.

