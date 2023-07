Smartwatch: i migliori modelli per lei a prezzi imbattibili

La sensazione che dà riuscire a migliorare sé stesse è cosa che anche ogni donna apprezza molto e questo vale anche durante lo sport. Fare quello sforzo in più e riuscire a superare un limite che fino a qualche tempo prima sembrava invalicabile. Per sapere se le performance sportive sono migliorate bisogna poterle misurare e, in questo gli smartwatch sono fedeli compagni.

Poter tenere sott’occhio anche i parametri vitali è utile a prescindere dal genere ed è uno dei motivi che hanno fatto la fortuna degli smartwatch, insieme a funzioni come le distanze coperte e le calorie consumate.

Abbiamo scelto cinque smartwatch per ogni donna su Amazon, in modo da suggerire un gadget per chi va in palestra, per chi ama lo sport all’aperto o semplicemente da usare tutti i giorni.

Garmin Lily Sport

Visto da fuori è un orologio con display da 2,54 centimetri in una cassa rotonda da 34 millimetri con rinforzo in alluminio.

Dentro però è tutta un’altra storia. Il Garmin Lily Sport pensa anche alla sicurezza, consentendo di condividere la posizione di chi lo indossa con i contatti selezionati. Tracciamento del ciclo mestruale associato alla possibilità di prendere nota dei sintomi fisici e di quelli emotivi e, ovviamente, la rilevazione di tutti i dati sulla salute e sulle attività grazie all’app gratuita Garmin Connect.

L’autonomia della batteria è di 5 giorni attivando sia le notifiche sia il monitoraggio del sonno. Impermeabile fino a 50 metri, compatibile sia con smartphone Android sia con quelli con a bordo iOS.

Acquista il prodotto su Amazon

Smartwatch FMK i18

Un fitness tracker che monitora le attività sportive e la qualità del sonno, svolge il compito di cardiofrequenzimetro e di misuratore della pressione sanguigna. Dispone di oltre 150 quadranti, riceve le notifiche dalle app di messaggistica ed email e consente di ricevere ed effettuare chiamate.

Il display da 1,69 pollici è un compromesso tra usabilità ed eleganza, uno smartwatch godibile che si sposa bene con qualsiasi polso. In base all'uso, la batteria dura dai 7 ai 15 giorni.

Resistente all’acqua e alla polvere è compatibile con gli smartwatch con a bordo Android (dalla versione 4.4) e iOS dalla versione 7.1.

Acquista il prodotto su Amazon

Tinwoo Smartwatch

L’eleganza che si adatta al polso di lei e di lui. Uno smartwatch unisex in acciaio inossidabile che resiste all’acqua, alla polvere e ai graffi. Pensato per gli amanti dello sport all’aperto, dispone di diversi quadranti per incontrare i gusti più svariati e adattarsi anche agli outfit per il lavoro.

Oltre a essere un fitness tracker con 8 modalità sportive, rileva la frequenza cardiaca e avvisa in caso di valori anomali. Le notifiche sono personalizzabili mediante l’apposita app gratuita, compatibile con smartphone Android (dalla versione 5) e Apple (da iOS 9 in poi).

La batteria da 300 mAh garantisce l’uso fino a 20 giorni ed, essendo compatibile con gli standard Qi, supporta la ricarica wireless.

Acquista il prodotto su Amazon

Huawei Watch Fit 2

Display Amoled da 1,74 pollici consente con agevolezza di leggere notifiche e interagire con lo smartwatch accettando o rifiutando chiamate.

È da considerare letteralmente un compagno che ricorda a chi lo indossa gli appuntamenti quotidiani e, essendo un fitness tracker, monitora le performance sportive. A ciò si aggiungono i sensori per la qualità del sonno, per il battito cardiaco e per i livelli di stress.

La batteria dura fino a 10 giorni, va detto però che la modalità Gps – utile per gli allenamenti – tende a consumare maggiore energia.

È compatibile con gli smartphone che eseguono HarmonyOS 2 o versioni successive, Android 6 o versioni seguenti e iOS 9 o superiori.

Acquista il prodotto su Amazon

Shang Wing Lynn

Discreto ed elegante, con il display da 1,09 pollici si adatta anche ai polsi più fini. Uno smartwatch che non ha nulla da invidiare a quelli più grandi, è dotato infatti di cardiofrequenzimetro, saturimetro, monitoraggio del ciclo e riceve notifiche e chiamate.

Il quadrante, così come accade per qualsiasi altro smartwatch, può essere cambiato per adeguarsi ai gusti di chi lo usa e consente di tracciare le performance di diverse attività sportive, oltre a fungere da contapassi e da calcolatore delle calorie consumate.

L’app si interfaccia con qualsiasi smartphone dotato di Android 6 (o successivo) e iOS 9 o versioni seguenti. La batteria dura fino a 7 giorni e necessita di 2 ore per la ricarica completa.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*