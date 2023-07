Occhiali da sole per bambini: i migliori per proteggere gli occhi dei piccoli

Gli occhiali da sole per bambini e bambine sono tutt’altro che un vezzo. Sono una necessità, perché le lenti scure aiutano a proteggere dai raggi Uv e prevenire malattie e condizioni come maculopatie e cataratte fin dalla prima infanzia. Va da sé che in presenza di difetti visivi che normalmente, nella vita quotidiana, vengono corretti con lenti (che sono fondamentali nell’infanzia), si ha bisogno di lenti graduate per ottenere una doppia funzione: tutelare il proprio piccolo sì dai raggi Uv, ma anche continuare con le buone abitudini prescritte dallo specialista - perché la salute, degli occhi o in generale, non va certo in vacanza.

Ma oltre alla questione legata alla salute degli occhi, chi lo dice che gli occhiali da sole per bambini e bambine di tutte le età non possono essere anche trendy o divertenti, e naturalmente coloratissimi? Qui di seguito alcuni modelli di montature per occhiali da sole per bambini che si possono trovare su Amazon.

Divertenti e sicuri: gli occhiali da sole per bebè

Per i piccoli entro 24 mesi ogni tipo di montatura può risultare scomoda, o può cadere durante le attività di gioco più sfrenato. Così gli occhiali da sole per bebè possiedono spesso un comodo elastico regolabile in modo da restare fissi sulla testa (e magari in alcuni casi farci anche il bagno a mare o in piscina). Sotto i modelli più interessanti.

Con i maschietti un po’ di colore non guasta

Si passa ai bambini dai 2 anni in su. Qui la fascia elastica è presente su meno modelli: i piccoli cominciano a crescere e imparano a gestire da sé gli occhiali da sole, una delle tante autonomie che conquistano attraverso il processo per diventare bimbi grandi. Ecco i modelli selezionati.

Occhiali da sole per bambino Kiddus . Sono fatti in gomma flessibile e possiedono un elastico regolabile che però si può rimuovere. Anche qui la protezione dai raggi Uv è assicurata, in più possiedono lenti polarizzate, ovvero antiriflesso, che permettono di vedere i colori in maniera più vivida anche in contesti in cui la luce è particolarmente intensa. La montatura è colorata con una divertente texture che cambia da colore a colore: barchette, tavole da surf e dinosauri su fondo blu, pesciolini e tasselli di puzzle su fondo turchese, dripping colorato su fondo bianco, pianeti e astronavi su fondo azzurro e anche tantissime altre nuance decisamente meno tradizionali, a partire da montature dal fondo nero con disegnino di teschi. Ci sono diversi modelli che possono piacere molto anche alle bambine. Scopri il modello su Amazon .

. Per essere chic come il papà, questa montatura è una tra quelle proposte che ricalca le omologhe per adulti. È squadrata ma non troppo e possiede lenti a specchio resistenti e antigraffio in policarbonato. . Occhiali da sole per bambino da 4 anni Musivon. La montatura è squadrata anche in questo caso, ma anche estremamente flessibile, perché è fatta in silicone. Sono presenti lenti polarizzate che eliminano i riflessi. Volendo, si possono utilizzare con l’elastico regolabile, che tuttavia si può anche rimuovere. Tanti i colori disponibili, come nero, ruggine, beige o azzurro carta da zucchero. Scopri il modello su Amazon.

Gli occhiali per bambina chic e glamour

I modelli di occhiali pensati per le bambine portano in spiaggia quel tocco di glamour in più, con colori accesi ma sempre con la necessaria protezione per gli occhi delle più piccole. Quindi qui di seguito si trovano alcune montature per lasciarsi ispirare:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*