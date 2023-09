Cosa regalare a una donna che va in pensione: 5 idee

Quando un’amica o una collega va in pensione, è usanza farle un regalo. È un momento molto importante per lei: da un lato non avrà l’incombenza di una scadenza quotidiana che l’ha accompagnata per tutta la vita, dall’altro si dovrà abituare a una routine completamente nuova e in cui la nostalgia farà di tanto in tanto capolino. Ma in ogni caso l’arrivo della tanto desiderata pensione va festeggiata. Come? Con una cena, con una festicciola a sorpresa sul posto di lavoro e naturalmente con un bel regalo. Qui di seguito alcuni doni perfetti per le donne che vanno in pensione: si possono acquistare su Amazon.

La valigia per le viaggiatrici

È molto allegra nel suo color verde acqua la valigia-trolley Samsonite S’Cure: tuttavia sono disponibili anche altre nuance interessanti, dall’argento al viola, fino al blu petrolio, al giallo lime, al nero e al cremisi. È leggera ma capiente e anche resistente, poiché è una valigia rigida. Si chiude in 3 punti per assicurare la sicurezza ed è dotata di una guarnizione per evitare la penetrazione dell’umidità. All’interno è possibile dividere abiti ed effetti personali per un maggior ordine. Perfetto per le neopensionate che non vedono l’ora di fare tutti i viaggi rimandati in passato per motivi di lavoro.

Acquista il prodotto su Amazon

Il braccialetto semplice ed elegante

È semplice, seppur molto caratterizzato il braccialetto Pandora Moments, a maglia serpente e con chiusura a scorrimento. È fatto in argento sterling, può essere integrato con ciondoli di tutti i tipi e per tutti i gusti (per esempio ognuno che sia legato a un ricordo particolare di vita), e può essere indossato con qualunque look: è l'ideale sia per le donne che vestono sportivo sia per chi preferisce l’abbigliamento elegante. Adattissimo per un regalo a una persona che si conosce da molto ma anche da poco tempo, perché grazie alla sua semplicità questo bracciale può incontrare il gusto di tutte.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli orecchini luminosi

Sono molto luminosi questi orecchini a cerchietto della collezione Dextera di Swarovski. Si tratta di orecchini con cristalli bianchi incastonati su cerchi placcati in tonalità rodio. Sono decisamente chic ma comunque si adattano a moltissimi stili personali, perché sono piccoli e poco invadenti, quasi un segreto da poter nascondere sotto la capigliatura. Possono essere abbinati con i gioielli più disparati, proprio perché non impegnano pur restando un gioiello dal design e dalla fattura estremamente pregevole.

Acquista il prodotto su Amazon

L'orologio, grande classico

Gli orologi da donna sono molto comuni tra i regali per le neopensionate: hanno prestigio, bellezza ed eleganza. Questo modello Raquel di Fossil è un orologio in acciaio inossidabile con tre lancette (per le ore, i minuti e i secondi) e la data. La tecnologia interna si avvale di cristallo minerale, movimento al quarzo e tre sfere con display analogico e datario. È disponibile in color argento ed è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Acquista il prodotto su Amazon

La borsa per un look giovanile ed evergreen

Rispetto al passato, essere over significa avere una vita attiva e giovanile e questo si riflette anche nell’aspetto, nella forma fisica e nel look. Quindi per una donna che va in pensione, una borsa dal taglio giovanile è assolutamente perfetta. È perfetto il modello Myea di Emporio Armani, che è fatto in eco-pelle e può essere indossato sia a mano che a tracolla. Sono disponibili molti colori differenti che vanno dai classici nero e beige, al bianco, fino all’arancio, al rosso mattone, al blue navy, al marroncino e al nocciola.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*