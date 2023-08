Come vestirsi bene spendendo poco a 60 anni

Vestirsi bene è un’esigenza a tutte le età: si tratta semplicemente di essere ordinati e ordinate, giorno dopo giorno, magari ricorrendo ad alcuni capi basici. Questo punto è particolarmente importante per gli over 60, non solo per chi non è ancora pensionato o pensionata e quindi ha l’esigenza di andare al lavoro, ma soprattutto per coloro che vogliono apparire al proprio meglio in qualunque situazione, come per esempio in vacanza. Con tutti i prodotti moda presenti su Amazon scegliere è facilissimo.

Moda uomo over 60

La camicia per tutti i gusti

Una camicia estiva semplice, casual e chic. È la camicia da uomo Halfword in tinta unita, disponibile nei colori bianco, blue navy, azzurro, blu scuro, grigio, beige e nero. Ha le maniche lunghe (ma si possono tirare su), ed è fatta in misto lino e cotone, materiali che conferiscono un aspetto stropicciato ma morbido al tempo stesso. Il colletto ha i bottoncini, in modo da rimanere fermo dopo la stiratura senza troppi pensieri.

Acquista il prodotto su Amazon

Il grande classico

Le polo da uomo rappresentano un grande classico della moda. La polo Lapasa è fatta in cotone piqué, e disponibile in tantissimi colori differenti, come indaco, salmone, celeste, bianco, rosso, rosa, lilla, verde scuro e così via. Non mancano le fantasie a righe. Il capo ha le maniche corte e queste ultime, insieme con il colletto, sono realizzate con maglia a costine.

Acquista il prodotto su Amazon

I pantaloni da sera

Per i senior che desiderano un paio di pantaloni che siano eleganti ma al tempo stesso informali, ci sono i pantaloni Carrera in cotone a gamba dritta e in tinta unita. Diverse le nuance disponibili, come grigio, beige, nero, verde scuro, verde militare e blu.

Acquista il prodotto su Amazon

I mocassini comodi

Ci sono persone che preferiscono non indossare scarpe aperte in estate. Però occorre una calzatura fresca, come per esempio questi mocassini Unitysow, fatti in pelle e in gomma. Perfetti per le uscite serali, come andare a cena in un bel ristorante, ma sono adatti anche per andare in barca.

Acquista il prodotto su Amazon

Il maglioncino versatile

Quando si è al mare o in montagna e la sera il fresco si fa sentire, si potrebbe avvertire l’esigenza di buttarsi sulle spalle o indossare un maglioncino classico e chic, come questo modello Jack & Jones con girocollo, a manica lunga e in maglia di cotone. I colori disponibili sono tantissimi, come molte nuance di blu, azzurro o verde, giallo, vinaccia, diverse tinte neutre e gli immancabili bianco e nero.

Acquista il prodotto su Amazon

Moda donna over 60

La camicetta passe-partout

Si può indossare su ciò che si vuole, pantaloni, jeans o gonne di varie lunghezze, la camicetta Nonsar da donna. Ha il colletto e le maniche lunghe, ma si possono ripiegare su loro stesse, dando all’outfit un attributo di informalità. È fatta in raso, quindi è molto leggera e morbida sulla pelle. I colori in cui il modello è disponibile sono davvero molti e vanno dal bianco a vari punti di rosa, fino a toni differenti di blu o verde, il vinaccia, il grigio e il nero.

Acquista il prodotto su Amazon

La gonna lunga da abbinare su tutto

Va bene con magliette o camicette, con i tacchi alti o con i sandali più spartani: la donna lunga in tinta unita Modsgue ha una chiusura frontale con i bottoni, e quindi può essere, secondo le proprie preferenze, castigata o sexy. Ma è comunque sempre comoda, perché la lunghezza arriva alla caviglia, ed è morbida perché in misto cotone e lino. È disponibile nei colori verde militare, salmone, blu, bianco e nero.

Acquista il prodotto su Amazon

Il completo perfetto per le serate estive

È elegante pur essendo anche abbastanza informale il completo composto da blusa e pantaloni MjGkhiy. E va bene per tutte le fisicità. Il modello si trova con fantasie molto varie e i colori più disparati, tanto che si spazia dal floreale alla tinta unita, fino alle fantasie optical tipiche degli anni ’70, in un revival di gran moda.

Acquista il prodotto su Amazon

L’abito per il mare o la città

È così versatile il vestito Auselily lungo, con spacco, taglio a trapezio e senza maniche, che le donne che lo scelgono lo potranno indossare sia al mare, quando si va in spiaggia, sia in città, per esempio per fare la spesa o uscire con le amiche. È fatto di rayon e spandex, ed è disponibile in diverse fantasie che vanno dal floreale all’animalier, fino al boho chic e alla tinta unita.

Acquista il prodotto su Amazon

Le scarpe belle e solidali

Tutti nel mondo conoscono la Toms, l’azienda produttrice di calzature che sensibilizza sull’impatto ambientale e dona un paio di scarpe, per ogni acquisto, a una persona che vive in un Paese povero o in via di sviluppo. Per cui chi sceglie questi mocassini in tela, modello Alpargata Rope Classic, pensa a se stessa perché queste calzature estive sono molto raffinate, ma pensa anche a qualcun altro. Sono fatte in gomma e tela, e rappresentano ormai un classico moderno.

Acquista il prodotto su Amazon

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

Leggi anche: