Outfit ufficio: gli accessori per lui e lei per dare un tocco cool

Il rientro in ufficio può essere più piacevole con dei nuovi accessori e un nuovo look. Certo, nella mente ci sono ancora i ricordi più belli delle vacanze, ma bisogna tornare in ufficio e a volte un po’ di shopping online può aiutare a sentirsi maggiormente di buon umore, almeno per alcune persone. Qui di seguito alcuni consigli su prodotti da acquistare su Amazon, sia per uomo che per donna.

Accessori moda da ufficio per lui

Lo zainetto (anche) per il laptop

Per trasportare il proprio materiale da ufficio e gli effetti personali (chiavi, smartphone e così via) si può rendere necessario uno zainetto, molto pratico in particolare per chi va al lavoro con i mezzi pubblici o su due ruote. Questo zaino in pelle Piquadro Modus è adeuato anche per trasportare un laptop o un tablet, è fatto in pelle biologica e possiede diversi scomparti, in modo da poter tenere tutto in ordine.

La borsa da lavoro

Per chi preferisce trasportare il laptop con una borsa a mano o una tracolla, c’è la borsa per notebook da uomo Calvin Klein. È fatta in pelle sintetica, possiede alcuni scomparti interni, ed è in colore nero, e quindi si adatta a moltissimi outfit.

Un po’ di ordine

È più facile tenere in ordine penne e matite, sia nella borsa che, successivamente, sulla propria scrivania, con l’astuccio Piquadro in pelle color mogano. È molto chic nella sua semplicità, e si può posizionare tutto all’interno chiudendo la zip.

L’agenda perpetua

L’agenda nera con elastico di Amazon Basics è davvero molto interessante: al suo interno non ci sono le date ma possono essere inserite a discrezione di chi la utilizza, quindi è destinata a durare nel tempo. È molto grande, quasi le dimensioni di un foglio A4, ed è molto utile per poter organizzare e tenere aggiornata la propria giornata lavorativa.

Le scarpe passe-partout

Non sono eleganti ma neppure sportive le scarpe Graydon Oxford Basics di Timberland. Si tratta di scarpe allacciate da uomo, fatte in pelle, con una fodera in tessuto ecologico e la suola in gomma. E sono tanto comode da poter essere indossate tutto il giorno, tutti i giorni. Sono disponibili in color beige, ruggine, nero e verde oliva.

Accessori moda da ufficio per lei

Per il lavoro e per dopo

È davvero versatile la borsa per il laptop Samsonite Zalia 2.0 e può essere utilizzata sia per andare al lavoro, sia per un’uscita con le colleghe dopo il lavoro. Possiede molti scomparti e anche una porta Usb, che torna sempre utile. È fatta in nylon con dettagli in poliuretano e minuteria in nickel, ed è disponibile nei colori grigio perla, blu e nero.

Il foulard stra-cult

Alcune donne amano gli accessori che sono immediatamente riconoscibili. Come questo foulard con la mappa del mondo di Alviero Martini, naturalmente in seta. Può essere indossato sia all’esterno che all’interno, personalizzando così un outfit anonimo in modo assolutamente perfetto.

L’astuccio morbido

Per tenere in ordine penne e matite c’è il morbido astuccio in silicone di Legami, resistente e davvero pratico. Si può acquistare nelle nuance blu petrolio, lilla e verde acqua, e dona un tocco di colore alla propria giornata.

Il tubino senza tempo

La gonna a tubino Belle Poque con cintura rimovibile e a vita alta è davvero un grande classico della moda, da indossare in ufficio e fuori dall’ufficio. È fatta in poliestere ed elastan e quindi cede un po’, diventando molto più comoda di qaunto si possa pensare. Si può abbinare con tutto, dalle giacche alle camicette, fino ai maglioni.

I sandali eleganti

Sono eleganti e classici i sandali Deva Mae di Clarks, da indossare in ufficio, ma anche in altre occasioni, in autunno. Hanno il cinturino alla caviglia e un sostegno al tallone: in questo modo possono essere portati anche dalle donne che hanno un piede magro. Sono fatti in pelle scamosciata con la fodera in pelle, mentre la suola è in gomma e il tacco a blocco non è altissimo: questo significa che questi sandali sono anche molto comodi. Sono disponibili nei colori nero, tortora e argento.

