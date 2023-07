Maxi scorte, maxi offerte. I pacchi convenienza imperdibili degli Amazon Prime Day

Fare scorta di un prodotto spesso è una vera necessità, così da avere gli articoli sempre pronti a portata di mano. Un vantaggio importante, in particolare se non si ha tempo di fare la spesa con frequenza negli store sotto casa. Ecco che allora gli sconti di Amazon si trasformano in un'opportunità utile e imperdibile, un'occasione per rinnovare la dispensa casalinga.

E quale occasione migliore se non gli Amazon Prime Day, in corso in questo momento. Con un ampio pacchetto di promozioni, anche a tempo, da non farsi assolutamente sfuggire. L'evento è particolarmente atteso da tutti gli abbonati di Amazon Prime, che così possono sfruttare sconti davvero unici. Ecco quelli più ghiotti da non perdere.

Carta cucina Regina di Cuori con decoro

Una super maxi confezione risparmio con 30 rotoli a due veli da 50 fogli l'uno, per un'assorbenza perfetta in cucina. La carta con decoro a cuore a rilievo Regina di Cuori presenta tanti romantici disegni che parlano d'amore, per un prodotto creativo pieno di allegria. I rotoli sono realizzati in cellulosa con materie prime provenienti da foreste gestite responsabilmente e garantite dalla certificazione forestale FSC. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Carta igienica trapuntata Scottonelle

Perfetto per la dispensa di casa è il maxi pack con 84 rotoli di carta igienica Scottonelle di Scottex, realizzata con carta certificata FSC che proviene da fonti gestite in maniera responsabile. La superficie presenta una leggera trama trapuntata, soffice sulla pelle per un comfort totale e delicato. Scopri il prodotto su Amazon.

Mega Pack di Swiffer piumini cattura polvere

Per una casa sempre in ordine con zero polvere ecco la scorta di piumini cattura polvere di Swiffer, in grado di intrappolare anche lo sporco più tenace. Le cinque confezioni consentono di attingere a una valida scorta di piumini, per un totale di 25 unità ottime per una pulizia rapida e senza residui. Fino a raggiungere anche i punti più critici e difficili. Scopri il prodotto su Amazon.

Caffè Vergnano maxi scorta da 100 capsule

Gli appassionati di caffè saranno entusiasti dell'offerta del maxi pack di Caffè Vergano, con ben 100 capsule compatibili anche con altre macchinette per il caffè espresso. Per un prodotto rinomato, dal profumo e aroma intenso, che offre una vera esperienza di gusto e benessere. Le capsule sono veloci e facili da utilizzare, oltre che compostabili. Scopri il prodotto su Amazon.

Filtri MicroDisc BRITA compatibili con bottiglia e borraccia filtrante

Una vera novità in fatto di filtraggio dell'acqua ecco i MicroDisc di BRITA con carboni attivi naturali derivati da gusci di cocco, per una bevanda depurata e pulita. In grado di ridurre fino a quattro settimane cloro, particelle maggiori di 30 µm, tracce di impurità di pesticidi ed erbicidi, senza perdere i minerali presenti nell'acqua. Nel pack di scorta sono presenti 5 filtri acqua BRITA MicroDisc per borracce e bottiglia filtrante, sempre a marchio BRITA. Scopri il prodotto su Amazon.

Pampers Progressi per una super scorta casalinga

Il maxi pack da 126 pannolini, taglia 4, è l'ideale per chi è alle prese con le esigenze di un piccolo frugoletto. Il prodotto Pampers Progressi garantisce comfort e protezione, per una pelle asciutta e pulita, anche mentre il piccolo si muove e cammina. Il pannolino risulta più soffice e super morbido, inoltre l'acquisto del pack offre un mese di palestra online gratis Fitprime. Scopri il prodotto su Amazon.

Sapone liquido antibatterico di Neutro Roberts

Confezione risparmio da 6 articoli di sapone liquido antibatterico al Tè verde di Neutro Roberts, per una pelle sana, pulita e protetta. Tutto merito dell'azione del Tè verde dalle valide proprietà naturali antibatteriche, oltre alla facile applicazione sia sulle mani che sulla pelle del viso e del collo. Inoltre i contenitori e le ricariche Neutro Roberts sono 100% riciclabili e composti da plastica riciclata, per un'azione gentile nei confronti del pianeta. Scopri il prodotto su Amazon.

Confezione risparmio di Fairy Platinum detersivo con brillantante in pastiglie per lavastoviglie

Una vera scorta quella della super confezione di Fairy Platinum, con 100 pastiglie per lavastoviglie mix detersivo e brillantante. Garanzia di successo per un prodotto che elimina anche lo sporco più tenace, lasciando un profumo di fresco e pulito. Le pastiglie offrono anche l'azione Platinum Plus in grado di proteggere il vetro. Scopri il prodotto su Amazon.

Natural Trainer al pollo per cani adulti

Non solo casa e pulizia ma anche animali domestici, le offerte dell'Amazon Prime Day riescono a soddisfare le necessità anche del vostro cane. Grazie alla maxi offerta di crocchette al pollo per cani adulti di Natural Trainer, un super sacco da 12 chilogrammi con ingredienti sani e naturali, compresi i semi di lino e l'alga spirulina. Per il benessere delle articolazioni, dell'intestino e per una migliore vitalità. Scopri il prodotto su Amazon.

Detersivo lavatrice liquido Omino Bianco Color+ per nove mesi di bucato

Omino Bianco Color+ è il primo detersivo liquido lavatrice di Omino Bianco specifico per capi colorati, qui disponibile nella maxi confezione scorta da 3 flaconi. Ben 156 lavaggi per nove mesi di bucato, in grado di catturare lo sporco più tenace preservando i colori, grazie alla nuova formula con efficacia già da 30°C studiata per avere colori brillanti lavaggio dopo lavaggio. Inoltre la tecnologia Salva e Cattura è dotata di un'azione anti-trasferimento dei colori e previene il deposito dei residui, che causa l'ingrigimento dei capi. Scopri il prodotto su Amazon.

Ti potrebbe inteeressare anche: