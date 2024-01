Vestiti per Carnevale da bambina

Carnevale è già nell'aria, il momento più colorato e divertente dell'anno sta avanzando a passo sostenuto. Per non farsi trovare impreparati è tempo di pensare alle combinazioni più creative, per creare maschere e travestimenti perfetti. Tra supereroi, fate, principesse e personaggi TV la scelta si arricchisce costantemente, con proposte interessanti e idee di tendenza: l'ideale per scovare l'abito giusto per la vostra bambina o da regalare alla nipotina, offrendole così l'opportunità di trasformarsi nel personaggio preferito.

Che sia fatto in casa artigianalmente, seguendo i dettami del fai dai te e della creatività, oppure scelto e acquistato con cura, l'abito di Carnevale deve assecondare i gusti di chi dovrà indossarlo. Meglio ancora se combinato con accessori e dettagli in pieno stile carnevalesco, da abbinare a seconda del modello scelto. Per facilitare l'acquisto Amazon ha selezionato, per voi, una serie di proposte mirate e davvero allettanti. Il modo più rapido per rendere felice la vostra bambina, scegliendo un abito di Carnevale moderno e davvero unico.

Widmann costume da pirata

Tutti pronti per la festa, ecco il costume perfetto per creare un gruppo colorato di pirati all'arrembaggio, si tratta dell'abito di Widmann che potrà trasformare la piccola di casa in una piratessa moderna. Composto da più pezzi, il costume si avvale della presenza di un vestito a tema con tanto di corsetto e una fascia rossa per la testa. Da completate con una sciabola, una benda per l'occhio e, magari, un simpatico pappagallo di peluche da sistemare sulla spalla. Si può indossare per una festa in casa con calze scure e scarponcini, oppure un leggings nero coordinato per una maggiore comodità. Acquistalo su Amazon.

Hestya costume da cheerleader

Hestya propone un costume molto particolare, ovvero un abito ispirato all'outfit della cheerleader americana. Il set è composto da quattro articoli, non solo il capo realizzato in tessuto leggero rosso con parte superiore smanicata ma anche un paio di calze coordinate. Completano il look il fiocco per capelli, con tanto di elastico, e due maxi pompon da cheerleader. Un capo morbido ma al contempo elasticizzato, perfetto per saltare e divertirsi durante una festa casalinga. Acquistalo su Amazon.

AOOWU costume da wonder bambina

Per le bambine appassionate di supereroi ecco il costume di Wonder woman versione kids, proposto da Aoowu. Il set è composto da un abito a due colori, comodo e confortevole, realizzato in materiale leggero ed elasticizzato. Con tanto di maschera d'ordinanza in morbido feltro e mantello coordinato, da allacciare comodamente intorno al collo. Un costume che creerà subito la giusta atmosfera e magia, l'ideale per una festa di Carnevale o da indossare durante la notte di Halloween. Acquistalo su Amazon.

Ibtom Castle costume da Topolina

Super colorato e pieno di maxi pois, ecco il costume da Topolina o Minnie di Ibtom Castle composto da un top nero smanicato con girocollo. Abbinato a una gonna rossa con pois bianchi con tanto di tulle, a più strati, per creare un effetto volume dal tocco anni '50. Il costume è completato da un simpatico fiocco rosso cucito sul top e da un cerchietto con fiocchetto e orecchie, così da ricreare l'immagine dell'iconico personaggio. Per completare il tutto basta realizzare un comodo chignon, indossare collant di lana nera e ballerine coordinate. Dipingendo baffi e nasino sul viso della bambina, ovviamente con i trucchi specifici per l'evento. Acquistalo su Amazon.

Foierp costume unicorno da bambina

Foierp propone un magico costume che non passerà inosservato, si tratta dell'abito a unicorno perfetto per Carnevale. Creato con tessuto sintetico è costituito da un top smanicato bianco e tulle trasparente, impreziosito da micro fiorellini cuciti sullo stesso. Ma anche da una gonna morbida realizzata con svariati strati di tulle rosa, e rifinita da una sopragonna a più livelli di tulle trasparente con orlo colorato, per un effetto leggerezza senza pari. L'iconica figura dell'unicorno è cucita sul top e rappresentata anche dal cerchietto coordinato, per un costume davvero spettacolare. Acquistalo su Amazon.

Elsa & Anna abito da principessa

Lo store di Elsa & Anna propone un costume senza tempo, un classico di sempre ovvero l'abito da principessa, perfetto per le bambine appassionate di favole e magia. Realizzato con materiale leggero in abbinamento a svariati strati di tulle bianco e celeste, è caratterizzato da una decorazione creata con paillettes argento cucite. Con tanto di bordini e rifiniture in passamaneria coordinata. L'effetto principessa dei ghiacci è assicurato. Acquistalo su Amazon.

