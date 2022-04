Il nipotino rapito dai russi, la nonna lo salva: "Abramovich ci ha aiutato"

L’offensiva delle truppe di Vladimir Putin in Ucraina procede senza sosta. Si moltiplicano le testimonianze di civili giustiziati, donne stuprate e bambini uccisi, ma per fortuna arrivano anche storie a lieto fine. Una di queste è stata riportata dal Financial Times e riguarda un bambino di 10 anni, rapito dai soldati del Cremlino e portato in salvo dalla nonna, aiutata da Roman Abramovich.

Ferito in un raid aereo a Mariupol, Ilya era stato portato oltre le linee nemiche in un ospedale nella città di Donetsk, gestita dai separatisti. La nonna, Elena Matvienko, è venuta a conoscenza della situazione grazie a un video pubblicato sui social network: il nipotino di 10 anni, infatti, era stato ripreso da un telegiornale della tv locale. Paura e sconforto per la 63enne, decisa a rischiare la vita per riportare a casa il piccolo.

Un viaggio pericoloso, arduo, reso possibile anche grazie all’intervento di Roman Abramovich. Tra gli oligarchi russi più noti a livello internazionale, nonché protagonista nei colloqui di pace con l’Ucraina, l’ex patron del Chelsea è stato decisivo per la buona riuscita dell’operazione. “Ci ha aiutato molto, ci è stato vicino” , la conferma di Elena a FT.

Dopo aver perso la madre a causa di un attacco russo, Ilya è riuscito a tornare a casa e adesso è in cura in un ospedale di Kiev. Il nosocomio è stato visitato questa settimana dal presidente Volodymyr Zelensky che, dopo una stretta di mano e la consegna di un regalo, gli ha chiesto aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. “Sto bene” , la risposta del piccolo, con il sorriso sulle labbra.

Una storia a lieto fine, dunque, ma il dramma in Ucraina non è destinato a terminare a stretto giro di posta. L’ennesima conferma arriva dai numeri: secondo i dati delle Nazioni Unite, circa 12,6 milioni di ucraini sono stati sradicati, sfollati o costretti a fuggire in altri paesi, dallo scoppio della guerra.