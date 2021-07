Amanda Knox accusa il film (che non parla di lei) con Matt Damon: "Mi colpevolizza"

Amanda Knox è stata una delle protagoniste del caso di Perugia, l'omicidio della studentessa inglese a Perugia nel 2007. È stata assolta nel 2015 con il suo ex fidanzato italiano, Raffaele Sollecito, dall'accusa di omicidio ed è tornata negli Stati Uniti dopo aver scontato poco meno di 4 anni di carcere. Per quell'omicidio venne ritenuto responsabile solo Rudy Guede, condannato a 16 anni di reclusione. Nei giorni scorsi l'ex studentessa americana era tornata a parlare indirettamente dell'omicidio di Perugia con una battuta che ha scatenato l'ira dei social e nelle ultime ore è tornata sull'argomento per muovere una critica al film La ragazza di Stillwater, di Tom McCarthy e con l'attore Matt Damon.

Su Twitter, che è diventato il social network preferito di Amanda Knox, l'ex studentessa non ha usato mezzi termini per stroncare la pellicola. Ne La ragazza di Stillwater, Matt Damon è un padre disperato che vola in Francia per cercare di salvare dal carcere la figlia Allison, interpretata da Abigail Breslin. Nel film, la ragazza è stata condannata e arrestata per aver ucciso la sua ragazza a Marsiglia. Un delitto che ha scatenato la stampa, che non ha risparmiato titoli di fuoco ad Allison.

Amanda Knox non è mai stata menzionata nel corso della pellicola. Tuttavia, nel corso delle interviste rilasciate successivamente, i realizzatori hanno dichiarato di aver preso spunto dalla sua storia per scrivere la sceneggiatura del film. Tanto è bastato ad Amanda Knox per andare su tutte le furie con un intervento su Twitter e una dichiarazione rilasciata al sito Medium, in cui critica aspramente il regista Tom McCarthy per aver usato il suo nome per promuovere il film.

" Il mio nome appartiene a me? E il mio volto? La mia storia? Continuo a farmi queste domande perché altri continuano ad approfittare del mio nome, del mio volto e della mia storia senza il mio consenso ", ha dichiarato l'americana accusando il regista di aver in qualche modo manipolato la sua storia per la realizzazione del film. " McCarthy rafforza l’immagine di me come persona colpevole e inaffidabile ", ha scritto ancora Amanda Knox. L'americana è convinta che il regista e l'attore principale avranno grandi vantaggi dall'utilizzo del suo nome: " E con il potere di una star del calibro di Matt Damon, entrambi trarranno sicuramente profitto da questa fiction sulla ‘saga di Amanda Knox’, che sicuramente lascerà molti spettatori a chiedersi: ‘Forse la vita reale Amanda è stata coinvolta in qualche modo' ".