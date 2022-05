Amerie, la piccola che ha chiamato il 911

I piccoli innocenti uccisi barbaramente da Salvador Ramos sono tutti angeli ai quali è stata ingiustamente strappata la vita che gli si prospettava davanti per colpa di un pazzo entrato a scuola con un'arma da fuoco. Tra le 19 vittime della scuola in Texas c'era anche Amerie Jo Garza, che a soli 10 anni è da considerare un'eroina. La bimba frequentava la quarta elementare della "Robb Elementary" nella città di Uvalde: quando il killer ha fatto irruzione non si è persa d'animo ed ha pensato come poter provare a difendere se stessa e i suoi compagni di classe da quello che sarebbe accaduto in breve tempo.

"State per morire"

Al quotidiano inglese Daily Beast, la nonna di Amerie, Berlinda Irene Arreola, ha raccontato gli attimi primi della tragedia. Ramos fa irruzione in classe gridando agli studenti "state per morire": nonostante la frase e l'uomo armato, Amerie non si sarebbe persa d'animo riuscendo a comporre il 911 sul proprio telefonino, numero che corrisponde ai servizi di emergenza. La piccola era seduta accanto alla sua migliore amica che sarebbe rimasta "ricoperta dal suo sangue" secondo le affermazioni della nonna. A quel punto, il killer si è accorto che la bambina aveva il telefono in mano con cui probabilmente stava chiedendo aiuto: invece di sottrarglielo dalle mani o romperlo, ha deciso di ucciderla. " È morta da eroe cercando di ottenere aiuto per lei e per i suoi compagni di class e", ha aggiunto la nonna, che ricorda la nipote come una bambina " super estroversa " e un " animale domestico dell'insegnante " a cui piaceva eccellere nelle sue lezioni. Quella mattina sarebbe anche stata fotografata con un certificato in un suo onore: solo un'ora e mezza dopo, Ramos sarebbe entrato nella scuola per compiere una strage.

Il ricordo del padre