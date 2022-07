Ancora missili sull'Ucraina, nuova notte di fuoco nel Donbass

Diversi i bombardamenti in Ucraina nelle ultime ore. Ancora una volta i pericoli principali sono arrivati dal cielo. In diverse città del Paese nella notte sono stati attivati gli allarmi antiaerei, i quali sono rimasti in funzione per diverse ore.

La regione più colpita è stata ovviamente quella del Donbass. Qui, in particolare, a temere maggiormente erano i cittadini dell'oblast di Donetsk, lì dove si stanno concentrando buona parte degli sforzi bellici russi. A Chasiv Yar, cittadina della regione, si è continuato a scavare in cerca di dispersi sotto le macerie di un palazzo colpito ieri da un missile Uragan.

Le autorità locali hanno reso noto durante la notte che sarebbero almeno 23 i dispersi. Si è trattato di una delle stragi più gravi in Ucraina dall'inizio del conflitto. Un intero palazzo residenziale è crollato, con molte persone e intere famiglie rimaste coinvolte. Le vittime accertate al momento sono 15, ma si è continuato a scavare con i soccorritori che durante l'intera notte non si sono fermati nemmeno durante gli allarmi aerei.

I bombardamenti nelle ultime ore hanno riguardato anche la regione di Kharkiv, tra le più bersagliate in assoluto dall'inizio della guerra. Il sospetto è che il Cremlino, oltre a volere le ultime città del Donbass ancora in mano a Kiev, quali Slovjansk e Kramatorsk, miri anche a Kharkiv. O, almeno, a buona parte della regione circostante.

Questo nonostante i russi da qui a maggio siano stati costretti a ritirarsi in quanto proprio a Kharkiv gli ucraini hanno attuato una delle poche reali controffensive dall'inizio della guerra. Ad ogni modo, i più importanti combattimenti stanno riguardando, così come accade da giugno, l'intera regione del Donbass.

Come detto, obiettivo conclamato da parte di Mosca è prendere Slovjansk e Kramatorsk. Nella notte appena trascorsa sono state segnalate nuove avanzate russe nel quadrante di Bachmut. L'area cioè poco più a sud di Severodonetsk e Lysychansk, le due città conquistate nei giorni scorsi dalle truppe inviate dal Cremlino.

Avanzare su Bachmut vuol dire mettere in seria difficoltà le difese dell'esercito di Kiev in tutta l'area dell'oblast di Donetsk. L'obiettivo russo è quindi quello di avanzare verso nord e iniziare a chiudere in una morsa le campagne attorno a Slovjansk e Kramatorsk. Diversi analisti, tra cui quelli dell'intelligence britannica, sono convinti che fra non molto queste due città verranno attaccate in simultanea.

Per questo anche nelle ultime ore le autorità locali hanno rinnovato l'appello ai civili ad abbandonare la regione e a trovare rifugio altrove. Stanno proseguendo le evacuazioni soprattutto da Slovjansk, in una corsa contro il tempo per mettere in salvo centinaia di persone.