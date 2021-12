Spunta l'accordo segreto tra Epstein e la Giuffre che "salva" il figlio della Regina

Il principe Andrea, ormai da tempo escluso dalla vita pubblica dei Windsor a causa dei suoi legami con Jeffrey Epstein, pare abbia ottenuto una prima vittoria nella causa intentata da Virginia Giuffre contro di lui.

La donna sostiene di essere stata una “ schiava sessuale” del duca quando era minorenne, svenduta a lui dal magnate pedofilo e dalla sua complice, Ghislaine Maxwell, ora a processo per cospirazione nel traffico di minori. Ma il terzogenito di Elisabetta sembra aver adottato la strategia difensiva giusta. I suoi legali, con a capo Andrew Brettler, famoso difensore delle star hollywoodiane, ha ottenuto dai giudici Loretta Preska e Lewis Kaplan che venga reso pubblico un accordo che Virginia Giuffre ed Epstein firmarono nel 2009. Nell’atto, definito “Epstein Act”, la donna si impegna a non citare in giudizio Epstein e i suoi potenti amici, che avrebbero abusato di lei.