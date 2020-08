La testimonianza choc: "Una pervertita procurava le ragazze a Epstein. Conosceva Andrea"

Una nuova rivelazione confermerebbe il legame tra il principe Andrea e il milionario pedofilo Jeffrey Epstein. A quanto riportato dal Mirror, un’altra donna oltre a Ghislaine Maxwell sarebbe stata complice "chiave” del magnate nel traffico di minorenni. La donna, la cui identità per ora è segreta, sarebbe di nazionalità britannica e avrebbe soggiornato con il duca di York sull’esclusiva isola di Little Saint James, di proprietà del milionario deceduto.

Secondo quanto trapelato, la vacanza del principe con la donna avvenne alcune settimane prima che la damigella di Lady Diana, Clemmie Hambro, volò sull’isola, aggiungendosi alle frequentazioni "reali" del magnate. “Jeffrey godeva dei suoi legami con la famiglia reale e l’aristocrazia britannica” , ha dichiarato una fonte. “ Faceva sempre i loro nomi quando aveva bisogno di una porta aperta. I suoi legami con la famiglia reale sono molto più profondi di quanto la gente creda”. Ed ora questa nuova donna del mistero inglese, aiutante del perverso milionario, confermerebbe ulteriormente la stretta connessione tra Epstein e i salotti dell'alta società britannica. Maria Farmer, vittima del magnate, racconta che la donna senza scrupoli procurava ad Epstein le minorenni dall’Inghilterra e si riferisce a lei come la “ babysitter ”.