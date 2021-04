"La Francia va difesa dall'islamismo". I generali contro Macron

Dalle Forze armate francesi è stato ultimamente lanciato un forte appello "anti-islam " al presidente Emmanuel Macron, ossia un'esortazione affinché le autorità nazionali si dimostrino patriottiche si attivino contro il pericolo del settarismo e della crescente violenza nelle periferie. Il tema del contrasto al problema del radicalismo e della crisi dei valori repubblicani è stato di recente oggetto di una legge promossa dallo stesso capo dello Stato e subito contestata da più fronti.

L'appello dei generali

L'appello Per il ripristino dell'onore dei nostri governanti è stato sottoscritto da una ventina di generali transalpini in pensione, su iniziativa dell'ufficiale di carriera Jean-Pierre Fabre-Bernadac, e pubblicato mercoledì scorso sulla rivista Valeurs Actuelles, di orientamento conservatore. Nel dettaglio, i militari hanno esortato la classe politica a lottare contro la " disintegrazione " del paese, invitando quindi l'Eliseo a difendere " la patria ", che ritengono messa in pericolo dall'" islamismo e dalle orde di banlieue ". Per i generali, l'islam radicale e i gruppi criminali attivi nelle periferie urbane " vogliono trasformare il nostro Paese in un territorio sottomesso a dei dogmi contrari ala nostra Costituzione ". L'appello terminava con le seguenti parole: " Quindi, signore e signori, basta procrastinare; l'ora è seria; il lavoro è colossale; non perdete tempo e sappiate che siamo pronti a sostenere politiche che tengano conto della salvaguardia della nazione. D'altra parte, se non si interviene, il lassismo continuerà a diffondersi inesorabilmente nella società, provocando alla fine un'esplosione e l'intervento dei nostri compagni attivi in ​​una pericolosa missione di protezione dei nostri valori di civiltà e salvaguardia dei nostri compatrioti sul territorio nazionale. Come possiamo vedere, non c'è più tempo per rinviare, altrimenti domani la guerra civile metterà fine a questo caos crescente e le morti, di cui sarete responsabili, saranno migliaia ." L'esortazione in questione è stata sottoscritta anche da un centinaio di alti graduati e da un migliaio di soldati semplici.

La minaccia delle sanzioni