Covid, la variante rara spaventa la Francia: cosa sappiamo

Mentre in Europa la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati, sta destando una certa preoccupazione una nuova variante del virus isolata a Bordeaux, cittadina sita nel sud-ovest della Francia. Questa versione del Covid, identificata nel quartiere Bacalan della località francese, è risultata ancora una volta maggiormente contagiosa rispetto al virus originale ma, fortunatamente, sembra essere piuttosto rara.

La sua rapidità di trasmissione ha preoccupato le autorità sanitarie, che si sono immediatamente attivate per cominciare una campagna mirata di screening ed aprire un nuovo centro vaccinale d'ermergenza, nel tentativo di battere il virus sul tempo. Dal prossimo lunedì potranno ricevere il siero anti-Covid tutti gli adulti a partire dai 18 anni.

Maggiore capacità di trasmissione

Questa nuova variante, la Voc 20I/484k, avrebbe già colpito almeno 50 persone. I dati sono stati riferiti dall'Agenzia sanitaria regionale della Nuova Aquitania.

Secondo quanto riferito stamani dal direttore di Ars Nouvelle-Aquitaine Benoît Elleboode ai microfoni di Bfm Tv, la mutazione ha avuto origine dalla variante britannica ed è meno sensibile ai vaccini. "Si sospetta essere molto più trasmissibile” , ha spiegato il professore. “Per il momento, ciò non è stato ancora dimostrato, ma la natura della mutazione rilevata lo suggerisce fortemente” . Per eliminare qualsiasi dubbio il Centro nazionale di riferimento per i virus delle infezioni respiratorie (Cnr) di Lione sta effettuando un'analisi dettagliata dell'intero genoma di questa variante: si attendo i risultati.

Già venerdì Patrick Dehail,direttore medico di Ars Nouvelle-Aquitaine, aveva dato l'allarme, parlando di una mutazione rara. La prossima settimana, quando si sarà conclusa la campagna di screening a Bacalan, sapremo quante persone sono state effettivamente contagiate da questa nuova versione del Covid-19.

" Oggi, i 50 contagi provengono da due casi originari, abbiamo due catene di contaminazione ", ha spiegato Benoît Elleboode. A causare il focolaio potrebbero essere state le riunioni familiari dell'8 maggio. Dei 50 positivi, nessuno è risultato vaccinato e nessuno ha fortunatamente avuto necessità di recarsi in ospedale. I sintomi sono gli stessi anzi, in alcuni casi i soggetti sono risultati asintomatici, e non c'è ragione di credere che questa variante possa essere più pericolosa delle altre. Ancora una volta, il problema pare essere la resistenza ai vaccini.

Accelerazione sulla campagna vaccinale