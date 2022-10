Il Nobel per la Fisica ai "pionieri della meccanica quantistica"

Il Nobel per la Fisica 2022 è stato consegnato a tre scienziati: il francese Alain Aspect, l'americano John F. Clauser e l'austriaco Anton Zeilinger, i pionieri dell'informazione quantistica che è la disciplina che studia il comportamento della materia. L'annuncio è stato dato nella segreteria dell'Accademia Svedese delle Scienze a Stoccolma. La motivazione che ha portato alla vittoria dell'ambito premio vengono citati " gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell'informazione quantistica ".

Il precedente del 2010

I tre ricercatori non sono nuovi a riconoscimenti mondiali sul loro lavoro: già nel 2010 avevano vinto il Premio Wolf per la Fisica " per i loro fondamentali contributi teorici e sperimentali ai fondamenti della fisica quantistica ". Nel caso specifico, il prestigioso riconoscimento esiste dal 1978 e prende il nome da Ricardo Wolf, inventore tedesco e già ministro plenipotenziario cubano in Israele: viene dato a chi si è particolarmente distinto " per il bene dell'umanità e dei rapporti fra i popoli ". Oggi, i tre scienziati hanno messo le basi per il futuro di comunicazione e informazione: i loro esperimenti si basano sull'entanglement (groviglio, intreccio), una specie di "abbraccio a distanza" tra le particelle quantistiche, sempre allineate tra di loro a prescindere da quanto possano essere distanti, che ha consentito la produzione di super computer e programmi crittografati contro i più potenti hacker.

Chi sono i tre vincitori

Ma qual è l'identikit dei tre Nobel? Alain Aspect, 75 anni, insegna all'Università "Paris-Saclay" e all'École Polytechnique, una delle 204 scuole di ingegneria francesi oltre a essere un " Accademico dei Lincei, Socio straniero per la Categoria III Fisica, Chimica e Applicazioni ", come scrive l'AdnKronos. John F. Clauser, 80 anni, è un americato laureatosi alla Columbia University ed è ricercatore presso il laboratorio J.F. Clauser & Assoc, in California. Ultimo ma non per importanza è il 77enne fisico austriaco Anton Zeilinger, professore presso l'Università di Vienna.

I Nobel del 2021

Come avevamo visto sul Giornale.it, lo scorso anno si aggiudicarono il premio per la Fisica l'americano Syukuro Manabe, il tedesco Klaus Hasselmann ma soprattutto l'italiano Giorgio Parisi per "la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria ". In quell'occasione fu ribadita l'importanza dei tre scienziati sul complesso clima della Terra. " Le scoperte premiate quest'anno dimostrano che la nostra conoscenza del clima poggia su una solida base scientifica, basata su una rigorosa analisi delle osservazioni ", aveva dichiarato a Nature Thors Hans Hansson, presidente del comitato.

Rimangono ancora tre giorni intensi che assegneranno gli altri Nobel: mercoledì sarà la volta di quello per la Chimica, giovedì toccherà alla Letteratura e venerdì sarà consegnato il Nobel per la Pace.