Attentato a Tunisi, kamikaze in azione vicino l'ambasciata Usa

Una violenta esplosione ha interessato il centro di Tunisi in questo venerdì mattina. E subito, inevitabilmente, si è pensato al peggio con la mente di molti cittadini della capitale tunisina andata agli attentati avvenuti negli anni passati.

Ed in effetti, a causare la deflagrazione è stata l’azione di un kamikaze che si è fatto esplodere non lontano dall’ambasciata degli Stati Uniti. Forse la sede diplomatica era proprio il vero obiettivo dell’attacco: secondo le prime informazioni diramate dalle autorità locali di sicurezza, l’attentatore ha azionato l’esplosivo a ridosso di un check point posto a protezione dell’edificio che ospita gli uffici dell’ambasciata.

Nella zona sono subito arrivati i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, che hanno immediatamente blindato il luogo dell’esplosione facendo quindi scattare tutte le misure di sicurezza previste in questi casi.

Le prime notizie che stanno arrivando da Tunisi, appaiono comunque essere orientate verso un cauto ottimismo: pare infatti che, al di là dell’attentatore, non ci siano vittime. Non è chiaro il numero dei feriti, si parla di cinque agenti coinvolti, tuttavia il bilancio dovrebbe essere meno pesante di quanto inizialmente si potesse pensare.

Tuttavia la tensione nella capitale tunisina è molto alta. Infatti, si sta cercando di capire se l’azione, avvenuta intorno alle 11:20, sia da considerare come un caso isolato oppure se in giro per la città possano esserci altri complici pronti a compiere altri attacchi.

Ecco perché in tutti i luoghi più sensibili di Tunisi sono state già rinforzate tutte le misure di sicurezza. L’episodio comunque dimostra ancora una volta come il paese nordafricano debba in qualche modo ancora avere a che fare con problemi relativi al terrorismo ed all’attività di gruppi jihadisti.

Proprio nei giorni scorsi è arrivata la notizia della morte, avvenuta per mezzo di un raid aereo francese nel Mali, di Seifallah ben Hassine. Quest’ultimo è colui che ha fondato Ansar Al Sharia in Tunisia, uno dei più attivi e pericolosi gruppi terroristici presenti nel paese. La caratura criminale di Seifallah era nota da tempo, visti i suoi trascorsi negli anni ’80 in Afghanistan dove, tra le altre cose, era in contatto con Osama Bin Laden.

E non è da escludere che l’azione terroristica odierna possa essere una prima reazione del mondo jihadista tunisino alla morte di Seifallah. Per questo si sta cercando adesso di comprendere al meglio la dinamica dell’attentato compiuto nei pressi dell’ambasciata Usa.

A Tunisi ancora i cittadini ricordano molto bene quanto accaduto il 18 marzo del 2015, giorno in cui un commando jihadista ha ucciso diversi turisti all’interno del museo del Bardo. In quello stesso anno, in una spiaggia di Sousse un’altra azione terroristica ha compiuto una delle più gravi stragi jihadiste occorse nel paese. L’ultimo attentato segnalato a Tunisi risale allo scorso 27 giugno, quando un doppio attacco ha comportato la morte di un poliziotto ed il ferimento di diverse persone.