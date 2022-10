Altro blitz "gretino": imbrattata pure "La ragazza con l'orecchino di perla"

Gli attivisti, con indosso le magliette di ‘Just Stop Oil’, hanno imbrattato anche il celebre dipinto di Vermeer, “La ragazza col turbante”, meglio conosciuto come “La ragazza con l’orecchino di perla”, che si trovava esposto al Mauritshuis Museum all'Aja, la capitale dell’Olanda. Secondo quanto reso noto dalle forze dell’ordine e dal museo, subito dopo l'attacco la polizia olandese ha arrestato tre persone. Due ecologisti si sono incollati al dipinto e il terzo ha lanciato una sostanza sconosciuta, che sembrerebbe però passata di pomodoro. Fortunatamente però l’opera d’arte in questione è protetta da un vetro e non dovrebbe essere stata danneggiata, come ha affermato il Mauritshuis in una dichiarazione all'AFP.

Tre persone arrestate

Alcune immagini che sono state diffuse sui social media mostrano gli attivisti verdi accanto al dipinto, mentre indossano le magliette con la scritta ‘Just Stop Oil’. Ormai è dall’inizio dello scorso mese che gli ambientalisti danno sfogo a diverse azioni vandaliche nei confronti di opere d’arte. Come si vede nei video che sono stati postati online, due attivisti con indosso magliette con la scritta Just Stop Oil si sono avvicinati al quadro e uno di loro ha provato ad incollarsi con la testa alla famosa opera d'arte, senza però riuscirci. La polizia olandese ha riferito di aver eseguito tre arresti nel museo, mentre l'agenzia Anp ha riferito che il quadro non sarebbe stato danneggiato.

I precedenti

Dopo il lancio di una zuppa al pomodoro sui 'Girasoli' di Van Gogh alla National Gallery, era stata la volta di uno spruzzo di vernice su una concessionaria Aston Martin. Poi gli attivisti del gruppo ambientalista Last Generation hanno rovesciato del purè di patate contro il quadro 'Les Meules' di Monet esposto in un museo di Potsdam, in Germania, e la torta al cioccolato lanciata in faccia alla statua di cera di Re Carlo III che si trova custodita nel famoso museo Madame Tussauds di Londra. Oggi è toccato invece al famoso dipinto del pittore olandese Johannes van der Meer, più conosciuto come Jan Vermeer. Altre manifestazioni sono state fatte nelle scorse settimane in vari quartieri londinesi dove a essere imbrattate di vernice sono state le vetrine di negozi e mostre d’arte. Ricordiamo che la campagna 'Just Stop Oil' è stata lanciata contro i passi indietro che la politica inglese avrebbe fatto riguardo l’emergenza climatica.