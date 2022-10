Vandalisti ecologisti ancora in azione: preso di mira anche Monet

Non sono passati nemmeno dieci giorni dal raid vandalico contro il quadro I Girasoli di Vincent Van Gogh alla National Gallery di Londra, che oggi apprendiamo dell'ennesimo attacco perpetrato contro un'opera d'arte da parte di ecologisti. Stavolta a finire nel mirino è stato Il Pagliaio di Claude Monet, esposto al Museo Barberini di Potsdam, in Germania. Due attivisti del gruppo 'Last Generation' hanno imbrattato l'olio su tela Les meules (Il pagliaio) con del purè di patate per protestare contro i cambiamenti climatici e invocare l'intervento dei governi.

Il tutto è stato ripreso e poi postato su Twitter. La scena è avvenuta sotto gli occhi degli altri visitatori del museo, e lascia stupiti come, anche in questo caso, non ci sia stata una tempestiva risposta da parte della sorveglianza. Ancora una volta, dunque, un'opera d'arte è stata vandalizzata e insultata per protesta. La portavoce del Museo Barberini di Potsdam Carolin Stranz ha dichiarato che sino ad ora non è stato possibile quantificare l'entità dei danni. Saranno gli esperti ad esprimersi nei prossimi giorni. Non si sa nulla, invece, del destino dei due attivisti.

Si spera che il quadro non abbia riportato danni permanenti. Le autirità del museo hanno spiegato che il purè è stato immediatamente rimosso, e che il dipinto era in ogni caso protetto da una lastra di vetro. Soltato pochi giorni fa la stessa sorte era toccata ai Girasoli di Van Gogh, alla National Gallery. Autrici del raid, in quel caso, erano state due ragazze del movimento 'Just Stop Oil', che al posto del purè di patate avevano utilizzato del succo di pomodoro.