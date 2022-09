"Avete visto cos'è successo in Italia?", bufera sulle parole di Biden

Un'altra pesante gaffe del presidente Usa Joe Biden. Secondo quanto riferito su Twitter dalla giornalista e corrispondente dalla Casa Bianca, Seung Min Kim (Cnn, The Hill, Ap), Biden avrebbe commentanto l'esito delle elezioni politiche in Italia parlando a una raccolta fondi organizzata dai governatori dem. " Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni " avrebbe detto l'inquilino della Casa Bianca. " Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui ". Secondo La Stampa, il riferimento del presidente è al ruolo che i candidati trumpiani (Maga, Make America Great Again) potrebbero avere nel prossimo Congresso. Un'uscita, quella del Presidente Usa, che sta provocando non pochi mal di pancia a livello diplomatico, dopo che il Dipartimento di Stato aveva annunciato che Washington era in attesa di " lavorare con qualsiasi governo " verrà formato in Italia.

E i conservatori Usa elogiano Giorgia Meloni

I dubbi esplicitati da Joe Biden sono in netto contrasto con le parole pronunciate dai repubblicani in queste ore, come il senatore Tom Cotton e l'ex Segretario di Stato, Mike Pompeo, che hanno elogiato la vittoria di Giorgia Meloni. " Le élite globali piangono perché è stato eletto l'ennesimo populista conservatore ”, ha affermato il senatore texano Ted Cruz, che ha definito come lo " spettacolare" il discorso della leader di Fratelli d'Italia all'indomani della vittoria. " E in tutto il mondo, vediamo battaglie tra la sinistra socialista - le élite arroganti che vogliono controllare la vita delle persone - e la rivolta populista che reagisce contro di essa " ha aggiunto. " Il mondo intero sta cominciando a capire che la sinistra Woke non fa altro che distruggere ", ha scritto su Twitter la deputata Lauren Boebert, suggerendo il fatto che la vittoria in Italia del centro-destra rappresenta un segnale positivo in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti a novembre. " L'8 novembre arriverà presto e gli Stati Uniti sistemeranno la nostra Camera e il Senato! Che regni la libertà!". Tucker Carlson di Fox News, uno dei più influenti commentatori conservatori negli Stati Uniti, ha definito la vittoria del centro-destra una " rivoluzione ", sottolineando che Giorgia Meloni è " intelligente " e in grado di articolare ciò che pensa la maggior parte delle persone.

Il giallo sull'ambasciatore Usa in Italia

C'è poi un altro nodo importante nei rapporti fra Usa e Stati Uniti. Come riferisce il Daily Beast, Joe Biden deve ancora nominare un ambasciatore in Italia, decisione che sta destanto molte perplessità nella comunità diplomatica. L'Italia, infatti, è l'ultimo grande Paese europeo senza un ambasciatore statunitense confermato o con un candidato formalmente annunciato per ricoprire il ruolo di massimo funzionario americano nel paese. A febbraio, Axios aveva riferito che Stephen Robert era stato preso in considerazione per il posto, ma poi non se n'è fatto nulla.