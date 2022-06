Biden invia nuovi missili a Kiev, Mosca testa le armi nucleari | La diretta della guerra

Il presidente statunitense Joe Biden ha scritto un lungo editoriale apparso sul New York Times in cui ha confermato le indiscrezioni emerse già martedì, secondo cui la sua amministrazione era pronta a inviare nuovi modelli di missili e lanciarazzi a favore dell'Ucraina. A Kiev, in particolare, arriveranno nelle prossime settimane i sistemi M142 Himars (High Mobility artillery rocket system). Si tratta di missili di precisione, in grado di dare la possibilità all'esercito ucraino di colpire postazioni russe anche da distanza considerevole. Ma, al tempo stesso, le nuove armi non hanno una gittata superiore agli 80 km. Questo vuol dire lanciare una rassicurazione a favore di Mosca, visto che gli ucraini non avranno comunque modo di attaccare il territorio della federazione russa.

"Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia - ha scritto Joe Biden sul Nyt - Per quanto non sia d'accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo. Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe". Lo stesso Biden ha poi sottolineato come al momento "non arrivino segnali sul fatto che Mosca voglia usare armi atomiche". Il Cremlino intanto, mentre prova ad accelerare le operazioni militari in Donbass, come dimostra l'avanzata su Severodonetsk, ha dato il via libera a nuove importanti esercitazioni militari. Così come sottolineato su Interfax, in particolare, i russi dalle ore della scorsa notte stanno predisponendo importanti esercitazioni nella zona di Ivanovo. Qui sarebbero impegnati oltre mille uomini e cento veicoli, così come sarebbe previsto l'uso dei vettori Yars, in grado di lanciare missili balistici intercontinentali.

La diretta:

Ore 9:14 | Servizi segreti britannici confermano avanzata russa su Severodonetsk. In un raid in città morti 4 civili

Nell'ultimo report pubblicato dai servizi di intelligence di Londra, il focus è stato puntato su Severodonetsk. In particolare, i servizi britannici hanno confermato l'occupazione di almeno metà della città da parte delle forze russe, supportate dai combattenti dell'autoproclamata repubblica di Lugansk e dai miliziani ceceni. Intanto, così come riferito dai media ucraini, fonti locali hanno parlato di 4 civili morti in un raid sulla città.

Ore 8:39 | Raid su Slovjansk, distrutte alcune abitazioni

Le autorità locali hanno reso noto che nella notte un raid su Slovjansk, città dell'oblast di Donetsk non distante dai fronti di guerra e possibile futuro obiettivo militare russo, ha distrutto tre abitazioni e ne ha danneggiate altre dieci. Si scava per accertare l'eventuale presenza di feriti tra le macerie.

Ore 8:09 | Zelensky: "Noi non intenzionati ad attaccare il territorio russo"

"So che la gente negli Stati Uniti sta dicendo, o qualcuno alla Casa Bianca sta dicendo, che potremmo usare gli Himars per attaccare la Russia. Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista mandata in onda sul network Usa NewsmaxTv.

Ore 6:15 | Mosca avvia esercitazioni anche con forze nucleari

"Le forze dell'esercito russo addette agli armamenti nucleari stanno tenendo un'esercitazione nella zona di Ivanovo". Lo si legge sull'agenzia di stampa russa Interfax, la quale ha fatto riferimento ad alcune fonti del ministero della Difesa della federazione russa. Nelle esercitazioni sono impegnati oltre mille uomini e cento veicoli. Saranno testati anche gli Yars, in grado di lanciare missili balistici intercontinentali.

Ore 5:00 | Biden: "Invieremo nuove armi all'Ucraina, ma non vogliamo scontro diretto con Mosca"

In un lungo editoriale pubblicato sul New York Times, il presidente Usa Joe Biden ha confermato la volontà di inviare nuovi missili in grado di aiutare Kiev nella guerra contro la Russia. In particolare, saranno spediti i sistemi M142 Himars, i quali hanno una gittata di 80 km. "Ma non cerchiamo - si legge nell'editoriale - una guerra tra Nato e Russia. Il mantenimento della pace in Europa è vitale anche per gli Usa".