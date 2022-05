Calvin Klein "woke": spot con il trans e il pancione

Scegliere l'immagine di una donna per la festa della mamma celebrata lo scorso 8 maggio sarebbe stato qualcosa di arcaico, medievale, o comunque non abbastanza progressista per il patinato mondo della moda. E così Calvin Klein ha ben pensato, si fa per dire, di seguire la corrente della correttezza politica e dell'ossessione "woke" per le minoranze, promuovendo una campagna pubblicataria con il transgender brasiliano Roberto Bete incinta del suo primo figlio e la sua compagna Erika Fernandes. In un post, Calvin Klein scrive che i due attendono la nascita del loro figlio Noè. " Oggi, a sostegno delle donne e delle madri di tutto il mondo, stiamo mettendo in luce la realtà delle nuove famiglie. Erika Fernandes e Roberto Bete aspettano di diventare genitori. Roberto darà alla luce il figlio suo e di Erika, Noah, da un giorno all'altro ". Il post contiene anche un'altra immagine della coppia a letto, con Roberto Bete che culla il pancione e una didascalia: " Possiamo riprodurci biologicamente o dal cuore. Il nostro posto è amare ed essere amati". Il post è diventato presto virale sui social, fra elogi e durissime critiche.

Calvin Klein strizza l'occhio al politicamente corretto

In molti hanno promesso di boicottare o di non acquistare più i prodotti di Calvin Klein. Secondo l'opinionista e scrittore conservatore Nick Adams, il marchio è diventato completamente "woke", mentre molte donne hanno bocciato senza appello la campagna pubblicataria. Come Bella Wallersteiner, giornalista del Telegraph, che su Twitter osserva come " Calvin Klein probabilmente pensa che questo sia progressismo. Non è. Solo le donne possono rimanere incinta. E poiché le donne sono biologicamente diverse dagli uomini, richiedono protezioni uniche. Una negazione della biologia è una negazione dei diritti delle donne ".

Come nota il Washington Examiner, la famosa azienda di moda è entrata nella follia della propaganda transgender presentando un "uomo incinta" in uno dei suoi ultimi annunci, pubblicato sulla sua pagina Instagram. " Nel caso in cui qualcuno abbia in qualche modo dimenticato la biologia di base - sottolinea - gli uomini non possono avere figli: non l'hanno mai fatto, non lo faranno mai. Pensare diversamente contraddice la scienza legittima ed è pura follia ".

Un cortocircuito ideologico