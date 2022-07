Sri Lanka nel caos, popolo in rivolta e presiedete costretto alla fuga

La situazione in Sri Lanka è degenerata. Manifestanti nelle scorse ore hanno assaltato il palazzo presidenziale a Colombo, capitale del Paese asiatico. Secondo le prime informazioni trapelate dai media locali, il presidente Gotabaya Rajapaksa sarebbe in fuga.

In particolare, sembrerebbe che il capo dello Stato, una volta intuito il pericolo, sia riuscito a fuggire in tempo verso una località segreta e al sicuro. Forse aiutato dalle forze di sicurezza, le quali nonostante fossero state schierate in massa davanti la sede della presidenza, non sono riuscite a frenare l'avanzata dei manifestanti.

Le proteste in Sri Lanka in questo sabato erano state già annunciate nei giorni scorsi. Nessuno però forse ipotizzava una simile evoluzione. Nelle prime ore del mattino a Colombo le strade hanno iniziato a ospitare migliaia di manifestanti. Poi l'arrivo dei cortei dinnanzi la residenza presidenziale e l'avvio di scontri molto violenti con Polizia e forze di sicurezza.

Gli agenti hanno lanciato lacrimogeni e hanno provato ad attuare diverse cariche per disperdere i manifestanti ed evitare l'assalto contro la sede principale del potere dell'isola. Ma alla fine diversi gruppi sono riusciti a entrare.

Cosa rischia lo Sri Lanka

Adesso per il Paese si aprono mille incognite. Occorre, in primo luogo, verificare la solidità politica di Rajapaksa. Se cioè il presidente, eletto nel 2019, potrà o meno riprendere posto nel palazzo presidenziale assaltato quest'oggi. Diversamente, il rischio è quello di una paralisi politica e istituzionale.

Il vero problema però per lo Sri Lanka consiste nella tenuta dell'economia e della sua fragile società. Le proteste odierne non sono state le prime di questo anno. Già ad aprile Colombo e le altre città dell'isola sono state teatro di manifestazioni e scontri molto violenti.

Per dare delle prime risposte alla popolazione, Rajapaksa ha rimosso il fratello ed ex presidente Mahinda Rajapaksa dal ruolo di primo ministro. Al suo posto è stato nominato Ranil Wickremesinghe. Ma non è bastato. I manifestanti di aprile hanno visto nella mossa del capo dello Stato solo un modo per placare le polemiche e salvare la poltrona.

La rabbia quindi ha continuato a dilagare in seno all'opinione pubblica. Lo Sri Lanka in questo momento sta affrontando la peggiore crisi economica dall'anno dell'indipendenza, ossia dal 1948. Manca il pane, i prezzi dei generi di prima necessità sono elevati, la disoccupazione sta toccando punte molto importanti. In poche parole, la società è allo stremo e quanto accaduto oggi ne è una limpida dimostrazione. Il caos odierno potrebbe quindi aprire un periodo di forte instabilità alimentata dalla crisi economica e sociale.