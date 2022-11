Capire la Cina attraverso lo sviluppo dei trasporti

I trasporti svolgono un ruolo fondamentale, strategico e di primo piano nello sviluppo economico nazionale. Negli ultimi anni, l’industria cinese dei trasporti ha continuato a svilupparsi a grande velocità. La rete autostradale e la quantità dei veicoli a motore in circolazione sono al primo posto nel mondo; l’intera rete di trasporti ha superato i 6 milioni di chilometri, rendendo la Cina una vera e propria potenza nel campo della mobilità.

La rete di trasporto tridimensionale è sempre più sofisticata

Negli ultimi dieci anni, la costruzione della rete di trasporto tridimensionale della Cina si è evoluta, favorendo notevolmente il flusso regolare della circolazione nazionale e internazionale. Sono stati costruiti la più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, la rete autostradale, il complesso portuale di rilevanza mondiale nonché la rete aerea e la rete marittima che collegano questo Paese al resto del mondo. Inoltre, China High Speed Rail, China Road, China Bridge, China Port e China Express sono diventati meravigliosi biglietti da visita in Cina. Un’enorme rete di trasporto tridimensionale che collega l’interno con l’esterno ha contribuito efficacemente a rendere lo Stato la seconda economia più grande del mondo e il più grande paese al mondo per il commercio di beni. I dati mostrano che alla fine del 2021, il chilometraggio ferroviario cinese aveva superato i 150.000 chilometri, 40.000 dei quali erano coperti da treni ad alta velocità. Le ferrovie ricoprivano l’81% delle contee del paese e i treni ad alta velocità coprivano il 93 % delle città con popolazione superiore a 500.000; le tratte stradali percorrevano 5,2807 milioni di km; tra queste l’autostrada al primo posto al mondo, con i suoi 169,1 mila km; salito inoltre a quota 29 il numero degli aeroporti con un traffico annuale di oltre 10 milioni di passeggeri.

Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto non solo riduce le barriere spazio-temporali, ma agevola anche il transito di materiali e persone. Stando ai dati del 2021, la Cina ha una media di circa 69.000 navi che entrano ed escono dal porto ogni giorno, 26.800 aerei in decollo e atterraggio e quasi 300 milioni di spedizioni espresse. Con una media di oltre 10.000 treni passeggeri in circolazione sulle rotaie e più di 60 milioni di viaggi in autostrada al giorno, la mobilità cinese sta mostrando tutta la vitalità del suo sviluppo e della sua prosperità. “Per diventare benestanti, bisogna prima riparare le strade”, “Con le strade aperte, tutte le industrie prosperano”, “Per ridurre la povertà, bisogna prima pensare ai trasporti” … Questi detti familiari sottolineano il fondamentale ruolo del trasporto nella riduzione della povertà. Lo sviluppo delle costruzioni stradali è una delle grandi imprese nell’ambito della lotta alla povertà in Cina. È uno dei principali obiettivi della lotta cinese contro la povertà. Sono state costruite o rese percorribili strade che si snodano tra pareti rocciose e precipizi, facendole diventare vere e proprie arterie che collegano le zone montuose povere con il resto del mondo. È così finita l’epoca in cui la popolazione locale doveva trasportare le merci a spalla e attraversare a piedi le montagne per poterle vendere. Queste strade garantiscono sostentamento e prosperità, portano benefici alla popolazione locale e costituiscono una via di speranza nelle zone montuose più povere.

China-Europe Railway Express agevola gli scambi e il commercio tra la Cina e l’estero

Alla fine di giugno è arrivato alla stazione DIT di Duisburg, in Germania, il convoglio numero 10.000 della prima linea ferroviaria della China Railway Express (Chongqing), la prima a stabilire questo record. Il salto nello sviluppo del China- Europe Railway Express (Chongqing) “da zero a 10.000 convogli” è in realtà solo uno degli aspetti dello sviluppo di alta qualità dell’economia cinese. Negli ultimi anni, China Railway Express ha sfruttato i suoi vantaggi di trasporto veloce, prestazioni ad alto costo, sicurezza e affidabilità e protezione ambientale verde e ha accelerato la promozione dello sviluppo di alta qualità della costruzione congiunta della “Belt and Road “. Dal 2016 al 2021 il numero dei treni Cina-Europa è aumentato da 1.702 a 15.183, con un tasso di crescita medio annuo del 55%; il numero delle città fisse è passato da 13 a 33 e il numero dei paesi europei coperti è salito da 9 a 23. Il numero di linee operative fisse di treni nazionali è aumentato da 39 a 78. Oggi, dal porto di Khorgos, nel corridoio occidentale del China Railway Express, circa ogni ora e mezza passa un CR Express diretto in Europa. Rispetto al trasporto marittimo e stradale, il treno merci Cina-Europa consente di risparmiare notevolmente tempo e costi di trasporto; di conseguenza, oltre a portare vantaggi ai consumatori, attira anche gli investitori esteri, creando maggiori opportunità di business con l’estero per le città della Cina continentale. Dal 2016 al 2021, il valore annuale del trasporto merci del China Railway Express è cresciuto di 9 volte, passando da 8 a 74,9 miliardi di dollari e la sua quota sul totale degli scambi tra Cina ed Europa è passata dall’1,5% all’8%. Dove passa il China Railway Express, sorgono ora nuovi centri logistici, industriali e commerciali. Il vigoroso sviluppo dei treni merci Cina-Europa ha portato un nuovo slancio nella costruzione congiunta di alta qualità dell’iniziativa “Belt and Road”.

Il “Drago d’acciaio” porta con sé il concetto cinese di costruzione congiunta e vantaggi condivisi in tutte le parti del continente eurasiatico, contribuendo a spingere la “Belt and Road” a un nuovo livello a tutto vantaggio della popolazione locale. I dati mostrano che nel 2021 il commercio di merci della Cina con i paesi lungo la “Belt and Road” ha raggiunto 11,6 trilioni di yuan e gli investimenti diretti nei paesi lungo la “Belt and Road” hanno raggiunto 138,45 miliardi di yuan. Sono inoltre stati avviati diversi progetti di assistenza per il sostentamento delle persone. I trasporti rappresentano un fattore chiave che traina lo sviluppo dell’economia e della civiltà. L’apertura rappresenta l’unica via per realizzare lo sviluppo e il progresso, ed è anche la chiave per promuovere la ripresa economica post-pandemia. L’epidemia continua ad influenzare negativamente le spedizioni internazionali e i trasporti aerei e marittimi, mentre i treni merci Cina-Europa continuano a operare in modo sicuro e stabile. Oggi, sull’antica Via della Seta, i treni Cina-Europa che mettono in comunicazione le varie regioni interne della Cina con gli altri paesi sono come una “carovana di cammelli d’acciaio” e come una grande arteria della filiera industriale globale.

Il trasporto intelligente entra in corsia di sorpasso

Con l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti industriali, il trasporto intelligente è diventato essenziale per lo sviluppo dei trasporti moderni. Nel contesto dell’accelerazione dello sviluppo digitale e intelligente, le tecnologie di cloud computing, big data e intelligenza artificiale hanno dato un forte impulso all’implementazione di applicazioni di trasporto intelligenti come la guida autonoma e le strade intelligenti. Dalle autostrade alle città, i cambiamenti apportati dai trasporti intelligenti alla mobilità della gente comune stanno prendendo piede in tutta la Cina. La Jingxiong Expressway, essendo il collegamento stradale più comodo tra Beijing e la nuova area di Xiongan, è una delle più importanti “superstrade intelligenti”. In qualità di rappresentante delle imprese di trasporto intelligente, Baidu ha risolto in qualsiasi momento dell’anno, il problema tecnico del traffico sulle superstrade, “eliminando la foschia” dagli occhi dei conducenti e aiutandoli a passare senza intoppi e in tutta sicurezza, anche in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Il trasporto intelligente può anche attenuare la congestione urbana. Attualmente, la zona di sviluppo economico di Beijing Yizhuang ha adottato la soluzione dei semafori intelligenti che possono essere regolati in base al flusso effettivo di veicoli e pedoni, permettendo ai cittadini di vivere un’esperienza di viaggio migliore. La Cina dispone di molte condizioni favorevoli per accelerare lo sviluppo dell’industria dei trasporti intelligenti. La sua moderna rete di infrastrutture di trasporto è in primo piano, così come il livello di ricerca tecnologica dei trasporti intelligenti è ora tra i primi posti al mondo. Il vantaggio di un mercato su larga scala è diventato un importante sostegno per un Paese forte dal punto di vista dei trasporti. Grazie a tecnologie come il 5G, la guida autonoma e il coordinamento strada- veicolo intelligente (IVICS), il trasporto intelligente cinese entrerà in una fase di rapido sviluppo e svolgerà un ruolo importante nel garantire la sicurezza stradale, diminuire la congestione urbana, promuovere il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni CO2 e raggiungere l’obiettivo del dual carbon, portando grandi cambiamenti nella società in termini di produzione e stile di vita.