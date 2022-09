Carlo III proclamato domani: ecco le cose da sapere sul nuovo Re

Per il principe Carlo è giunto il momento di salire al trono. Buckingham Palace ha confermato che sarà proclamato formalmente nuovo monarca di fronte alle istituzioni del Regno Unito domani mattina, col nome di Carlo III. Nel momento della morte di sua madre, il primogenito di Elisabetta II e del consorte Filippo è diventato re ipso facto e questo pomeriggio, alle ore 19 italiane, parlerà per la prima volta alla nazione nella sua nuova veste di monarca. Lo ha reso noto lo speaker della Camera dei Comuni a margine di una seduta commemorativa in onore della regina Elisabetta, morta ieri a 96 anni.

Giunto al castello di Balmoral in qualità di principe del Galles, Carlo è uscito da quel cancello dopo la morte di sua madre portandosi sulle spalle il peso di un’eredità fatta di 70 anni di regno ininterrotto in qualità di re. In suo onore, dopo il cambiamento adottato per sua madre, l'inno inglese tornerà a essere "God save the King". La vita del primogenito della regina Elisabetta II è stata scandita dall'attesa e per molti il principe Carlo non sarebbe nemmeno mai salito su quel trono. Per anni si sono susseguite voci circa la possibilità che la regina abdicasse in favore di suo nipote William ma, alla fine, questo non è avvenuto e ora re Carlo III è pronto a prendere in mano lo scettro e a ricalcare le orme di sua madre. Ecco le cose da sapere sul nuovo sovrano del Regno Unito e del Commonwealth: