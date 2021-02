Francia, i virologi "scomparsi dalle tv". Macron chiede stop a "terrorismo"

In Francia si sono ultimamente sempre più ridotte le apparizioni in tv dei virologi e degli esperti del Comitato tecnico-scientifico nazionale (Cts), ossia l’organismo consultivo incaricato di monitorare l’andamento dell’epidemia di Covid nel Paese e di fornire pareri all’esecutivo Macron sulle strategie di contenimento dei contagi. Da diverse settimane, infatti, i notiziari e le trasmissioni televisive e radiofoniche di approfondimento sul tema della pandemia risultano privi di interviste rilasciate direttamente dai luminari d’Oltralpe e ciò sarebbe, a detta della stampa locale, la dimostrazione del fatto che l’Eliseo avrebbe preteso dal mondo scientifico un “ profilo più basso ”. Secondo molti osservatori politici francesi, Macron avrebbe ormai sviluppato una totale insofferenza all’ipotesi di vedere la propria azione di governo “ ostaggio di esperti e tecnici ” e sarebbe di conseguenza “ tornato al suo intuito ” nella gestione della crisi sanitaria nazionale. Il tema degli incessanti interventi televisivi di virologi ed epidemiologi, spesso contraddittori tra loro e in alcuni casi estremamente allarmistici, è di stretta attualità in Italia, con conseguenti sollecitazioni di capi-partito e di semplici cittadini affinché le autorità impongano agli scienziati maggiore cautela con le parole e sollecitino gli stessi a badare più ai fatti che alla notorietà mediatica.

Relativamente al caso francese, gli organi di informazione del posto stanno ventilando l’ipotesi che il presidente Emmanuel Macron in persona abbia chiesto e ottenuto un profilo comunicativo più discreto da parte del Cts francese, allo scopo di interrompere la raffica quotidiana di dichiarazioni di esperti e medici a cui i transalpini erano abituati ormai da un anno e che aveva purtroppo causato estrema confusione tra la gente. In particolare, il Capo dello Stato avrebbe preteso dal mondo scientifico e dai membri dell’organo consultivo citato di concentrarsi esclusivamente sul lavoro, riducendo al minimo apparizioni davanti alle telecamere e ospitate in talk-show. In pratica, il Cts francese continua a fornire i suoi pareri, ma lo fa esclusivamente verso il governo, senza lasciarli filtrare a giornali o emittenti, con gli esperti che evitano diligentemente di trascorrere troppo tempo negli studi televisivi delle più popolari trasmissioni. Il profilo schivo e discreto che sta attualmente caratterizzando l’attività del Cts francese sarebbe quindi una conseguenza, affermano i media d’Oltralpe citando fonti dell’Eliseo, del fatto che l’esecutivo avrebbe richiamato gli esperti, data la “ complessità del periodo ” e la comparsa delle varianti virali, al rispetto dei seguenti principi: unità, concentrazione totale sugli obiettivi e zero protagonismi o allarmismi.