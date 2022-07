"Centrale nucleare colpita da Kiev": allarme tra i soldati russi | La diretta della guerra

A distanza di mesi torna a essere al centro dei riflettori la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. La struttura a marzo è stata al centro di un breve ma pericoloso scambio di colpi tra ucraini e russi. Le truppe di Mosca sono poi entrate al suo interno e da allora è il Cremlino a controllarla. Pochi giorni fa il governo di Kiev ha accusato la Russia di averla trasformata in un grande deposito di armi e in una base di lancio da cui partono missili e colpi di artiglieria verso le zone meridionali del Paese. Accuse poi ribadite durante la notte appena trascorsa. Da ieri gli occhi sono nuovamente puntati sulla centrale atomica. Fonti filorusse hanno infatti accusato gli ucraini di essere questa volta loro a bersagliare la struttura. La centrale di Zaporizhzhia è situata nella località di Enerhodar, in quello che attualmente è l'ultimo avamposto russo prima della linea del fronte dove le truppe di Kiev difendono la stessa città di Zaporizhzhia, tra le più grandi del sud dell'Ucraina. Membri dell'amministrazione filorussa di Enerhodar hanno parlato ai media di Mosca di "attacchi con alcuni droni" registrati nelle ultime ore. Da Kiev non sono arrivate conferme, ma il fatto stesso che si parli nuovamente della centrale è indicativo della tensione che si sta vivendo negli ultimi giorni lungo il fronte meridionale.

Intanto proseguono le battaglie nella regione più contesa tra russi e ucraini, quella ovviamente del Donbass. Mosca ha rivendicato la conquista di Siversk assieme agli alleati filorussi dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, ma gli ucraini hanno sottolineato di non aver abbandonato la città diventata negli ultimi giorni strategica per la conquista di Slovjansk. Quest'ultima, assieme a Kramatorsk, costituisce l'obiettivo principale dei russi in questa fase della guerra. Ma al momento la battaglia è "limitata" ai colpi di artiglieria sparati da Lyman, da Izyum e da Severodonetsk, tutte località conquistate da Mosca tra maggio e luglio.

La diretta:

Ore 9:56 | Governatore Kharkiv: "Ci stanno bombardando"

"I russi stanno bombardando Kharkiv". Lo si legge in un messaggio scritto su Telegram dal governatore della regione nell'Ucraina orientale, Oleh Synyehubov. "Bombardamenti molto intensi - ha aggiunto - la gente resti a casa o si diriga subito nei rifugi".

Ore 9:41 | Medvedev: "L'Ucraina? Potrebbe sparire dalle carte geografiche"

"L'Ucraina, come risultato di tutto ciò che sta accadendo, potrebbe perdere i resti della propria sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo". Lo ha scritto sul proprio canale Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo, Dmitrij Medvedev. "Dopo il colpo di Stato del 2014, l'Ucraina ha perso la sua indipendenza statale - ha proseguito - ed è passata sotto il controllo diretto dell'Occidente collettivo, credendo che la Nato avrebbe garantito la sua sicurezza".

Ore 8:27 | Berlino: "Ripreso il flusso di gas lungo il Nord Stream 1"

"Il flusso di gas in arrivo in Europa dalla Russia sul gasdotto Nord Stream 1 è ripartito questa mattina". Lo si legge su diversi media tedeschi, i quali hanno riportato dichiarazioni di fonti del governo di Berlino.

Ore 8:10 | Cia: "Putin malato? In realtà è fin troppo sano"

"Ci sono molte voci sulla salute del presidente Putin e, per quanto ne sappiamo, apparentemente è fin troppo sano". Lo ha detto, nel corso di un'intervista ripresa dai media Usa, il capo della Cia William Burns.

Ore 6:30 | Kiev: "I russi vogliono trasformare la centrale di Zaporizhzhia in un grande deposito"

"Le forze militari russe chiedono all'amministrazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia di aprire le sale macchine della 1a, 2a e 3a unità per potervi depositare l'intero arsenale militare. Agli occupanti sembra sicuro, poiché hanno una paura terribile di ricevere 'regali' dalle forze armate ucraine". Lo si legge in una nota di Energoatom, la società che gestisce le centrali nucleari ucraine. La centrale di Zaporizhzhia, occupata dai russi a marzo, è la più grande d'Europa. Soltanto ieri fonti filorusse hanno invece accusato Kiev di bersagliare la struttura con alcuni droni.

Ore 5:00 | Intensi raid su Mykolaiv

Oleksandr Senkevich, sindaco di Mykolaiv, sul proprio canale Telegram ha reso noto di pesanti bombardamenti che hanno avuto luogo durante la notte all'interno della città. Sarebbero stati colpiti diversi obiettivi e si tema la presenza di feriti tra i civili. Il primo cittadino ha invitato le persone a limitare gli spostamenti e a rifugiarsi subito in caso di attivazione delle sirene di allarme aereo.