"Prima il cessate il fuoco e poi i negoziati" | La diretta della guerra

In Ucraina si sta continuando a combattere aspramente e le ultime novità riguardanti il Donbass e, in particolar modo, la regione di Lugansk lo dimostrano. Tuttavia si sta pensando anche a una fase diplomatica ancora lontana dal decollare veramente. Ieri dal Cremlino, il portavoce Dmitry Peskov ha ribadito le condizioni di Mosca per tornare attorno a un tavolo: riconoscimento della Crimea alla Russia, riconoscimento dell'indipendenza di Donetsk e Lugansk, demilitarizzazione e rinuncia alla Nato. Da Kiev però ha risposto uno dei più fidati consiglieri di Volodymyr Zelensky, ossia quel Mykhailo Podolyak che, durante le prime fasi di trattative, ha guidato la delegazione ucraina. "Cessate il fuoco. Ritiro delle Z-truppe. Ritorno dei cittadini deportati. Estradizione dei criminali di guerra. Meccanismo di risarcimenti. Riconoscimento dei diritti sovrani dell'Ucraina. La controparte russa conosce bene le nostre condizioni", ha dichiarato Podolyak ai media ucraini. Un modo per ribadire come il cessate il fuoco non può essere, almeno secondo Kiev, un risultato delle trattative ma una delle condizioni per iniziarle. Ad ogni modo, appaiono ben marcate le distanze tra le due parti e molto affievolite le possibilità di tornare a una trattativa.

Intanto, come detto, sul campo si combatte. Conquistata Lysychansk, ora i russi puntano dritti su Slovjansk. Una città quest'ultima importante sia sotto il profilo strategico che simbolico e militare. Poco più a sud c'è infatti Kramatorks, diventata nel 2014 capoluogo dell'oblast di Donetsk. Mentre però si combatte, è anche tempo di pensare alla ricostruzione. Oggi in tal senso è in programma un tappa cruciale. A Lugano infatti, prende oggi il via l'Ukraine Recovery Conference. Si tratta di una conferenza, a cui prenderà parte in videoconferenza lo stesso Zelensky, in cui i Paesi donatori inizieranno a intavolare le trattative per un "Piano Marshall" per l'Ucraina.

La diretta:

Ore 12:44 | Kuleba: "Aumentano possibilità di un ingresso diretto della Bielorussia in guerra"

"L'ipotesi di un ingresso diretto in guerra della Bielorussia aumenterà proporzionatamente a successi russi". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ai media locali. "Abbiamo un ambasciatore in Bielorussia e loro hanno un'ambasciata a Kiev - ha proseguito Kuleba - Questi sono gli unici canali di comunicazione. Ovvero, tutto è molto secco e ufficiale, ma non c'è una casella di posta giornaliera piena di comunicazioni".

Ore 12:04 | Governatore Donetsk: "Sono 9 i morti per via dei bombardamenti"

"I russi hanno ucciso nove civili nella regione di Donetsk: sei a Slovyansk, uno ad Avdiivka, uno a Bakhmut e uno a Zaitseve. Tra le vittime c'erano due bambini: uno a Slovyansk e uno a Zaitseve. Altre 25 persone sono rimaste ferite". Lo ha detto Pavlo Kyrylenko, governatore dell'oblast di Donetsk, in una nota su Telegram.

Ore 11:49 | Peskov: "Nessun messaggio di Putin a Biden per il 4 luglio"

"Il presidente russo Vladimir Putin non invierà gli auguri al presidente Usa Joe Biden per il 4 luglio in quanto quest'anno rappresenta il culmine della politica di inimicizia degli Usa verso la Russia". Lo ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Ore 11:22 | Nuovi raid nella regione di Sumy

Le autorità locali hanno riportato la notizia di nuovi raid all'interno dell'oblast di Sumy, nel nord dell'Ucraina. In particolare, colpi di artiglieria sono stati lanciati dal territorio russo verso la comunità di Shalyhyne. Al momento non è stata resa nota la possibilità di vittime tra i civili.

Ore 10:34 | Ankara gela Stoccolma ed Helsinki: "Se non rispettano i patti diremo No al loro ingresso nella Nato"

"La Turchia si opporrà all'entrata di Svezia e Finlandia nell'Alleanza Atlantica se i Paesi scandinavi non rispetteranno l'accordo firmato con Ankara al vertice Nato di Madrid. Devono attenersi al documento, se non lo fanno non li accetteremo nella Nato". Lo ha detto, così come riportato sull'agenzia Anadolu, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

Ore 10:05 | Zakharova: "Gli attacchi contro il nostro territorio? Sono stati dettati dagli occidentali"

"Gli attacchi con droni sul territorio russo sono stati suggeriti alle forze armate di Kiev dagli alleati occidentali". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Queste azioni del regime di Kiev - ha proseguito - non sono solo coordinate con i suoi alleati occidentali, ma sono anche probabilmente suggerite da loro. Questo viene fatto per sollecitare i nostri contrattacchi dello stesso tipo e per continuare ad alimentare l'isteria anti-russa".

Ore 9:11 | Fiamme anche nella parte di Donetsk controllata dai filorussi

Colonne di fumo nero e intenso sono visibili da diversi minuti nella località di Hvardeiyka. Si tratta di una località che si trova al di là della linea di contatto fissata nel 2014 tra separatisti ed esercito ucraino. I filorussi accusano Kiev di aver lanciato diversi raid missilistici.

Ore 9:03 | Zelensky rivolge gli auguri a Biden per il 4 luglio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto al collega Usa Joe Biden per la festività del 4 luglio, giorno dell'indipendenza statunitense. "Buon Giorno dell'Indipendenza al popolo degli Stati Uniti e al presidente americano Joe Biden! Auguro al popolo amico degli Stati Uniti pace e prosperità. Apprezzo l'assistenza alla leadership degli Stati Uniti nella difesa da parte dell'Ucraina dei valori comuni: Libertà, Democrazia e Indipendenza'', ha scritto su Twitter il presidente ucraino.

Happy Independence Day to the people of and @POTUS! I wish the friendly people of peace and prosperity. I appreciate the leadership assistance of the United States in Ukraine's defending of common values - Freedom, Democracy and Independence. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2022

Ore 8:37 | Kiev accusa Mosca: "Colpita una scuola a Kharkiv"

"Le forze russe hanno colpito una scuola per l'istruzione superiore a Kharkiv alle 4 di questa mattino". Lo ha scritto il governatore di Kharkiv, Oleh Synyehubov, su Telegram. "Il nemico ha attaccato le città e i villaggi dei distretti di Kharkiv, Izium e Bohodukhiv - ha aggiunto - A seguito dei bombardamenti edifici residenziali, fabbricati agricoli, garage e altre strutture sono stati distrutti''.

Ore 8:08 | Londra: "Russia ora punta alla regione di Donetsk"

"Dopo aver preso il controllo della regione di Luhansk, le truppe russe punteranno ora quasi certamente a conquistare quella di Donetsk, nell'Ucraina orientale". Lo si legge nell'ultimo report dell'intelligence della Difesa britannica. ''L'obiettivo della Russia - si legge ancora - ora si sposterà quasi sicuramente sulla cattura dell'Oblast di Donetsk, gran parte della quale rimane sotto il controllo delle forze ucraine''.

Ore 7:10 | L'accusa del sindaco di Zaporizhzhia: "Tecnico centrale nucleare picchiato a morte dai russi"

"Le forze russe hanno torturato a morte il tecnico subacqueo della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia". A dirlo ai media locali è stato il sindaco di Zaporizhzhia, città capoluogo della regione che ospita la centrale nucleare in mano ai russi da marzo. Secondo il primo cittadino, il tecnico in questione "è arrivato in coma in ospedale dopo essere stato brutalmente picchiato dai russi per essersi rifiutato di tuffarsi nella piscina dell'impianto ed è morto ieri".

Ore 6:30 | Attesa oggi a Lugano per il via alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina

Prende oggi il via a Lugano l'Ukraine Recovery Conference. Attesa la partecipazione del primo ministro ucraino Denys Shmyhal, della presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, oltre ai rappresentanti di 36 Paesi e 13 organizzazioni internazionali. Per l'Italia a guidare la delegazione ci sarà Benedetto Della Vedova, mentre la conferenza sarà presieduta da Ignazio Cassis, presidente della Confederazione Svizzera.