Charlene rompe il silenzio dalla clinica: cosa ha detto

Lo stato di salute di Charlene Wittstock è avvolto dal mistero. La consorte del principe Alberto di Monaco è ricoverata da novembre presso una clinica svizzera dove sta effettuando un periodo di riabilitazione dopo i complicati interventi chirurgici ai quali si è sottoposta durante il periodo di permanenza in Sudafrica, suo Paese d'origine. Le voci su una possibile separazione da suo marito si sono sopite nelle ultime settimane ma il dubbio che i loro rapporti siano ormai sfilacciati continua a permanere di sottofondo nelle vicende che riguardano la principessa consorte che, a sorpresa, nelle ultime ore ha deciso di parlare.

Da mesi Charlene di Monaco è chiusa nel silenzio, senza rilasciare nessuna dichiarazione. Poche anche quelle rilasciate da suo marito, che in questi mesi è andato alcune volte a farle visita insieme ai loro bambini. Non si conoscono le sue condizioni e nemmeno questa volta la principessa Charlene si è esposta in merito al suo stato di salute, limitandosi a un comunicato di ringraziamento agli autori di un manga giapponese, Blitz, che l'hanno voluta come protagonista.

" Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi portata a scoprire il mondo dei manga ", ha detto Charlene di Monaco. Parole che hanno i contorni di una dichiarazione di circostanza. Come primo comunicato da parte della principessa Charlene di Monaco ci si sarebbe aspettato qualcosa di più concreto, soprattutto vista la grande attenzione mediatica su di lei.

Nessun cenno a qualunque fatto di attualità e al Principato di Monaco da parte di Charlene ma, quello che ha colpito di più, è la totale assenza di riferimenti nei confronti di suo marito Alberto. Alcuni insider dal Principato, incluso il Principe, sostengono che la principessa Charlene stia ora meglio e che le sue dimissioni non siano tanto lontane. E, stando alle indiscrezioni che provengono dal piccolo Stato enclave della Francia, proprio dopo le dimissioni potrebbe essere annunciato il divorzio tra Alberto e Charlene di Monaco. Per il momento, però, le bocche sono cucite e gli stessi regnanti mantengono il massimo riserbo.