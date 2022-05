Abusi sessuali, il super chef Mario Batali assolto dalle accuse

Lo chef di origini italiane Mario Batali è stato assolto dall'accusa di molestie sessuali, in merito a un episodio avvenuto nel 2017 a Boston. Il verdetto è arrivato dal tribunale della della città del Massachusetts, dopo due giorni dal via del processo. Lo chef 61enne si era sempre dichiarato non colpevole.

L'accusa di molestie

L'episodio per cui era stato accusato lo chef Batali risale al 2017. Una donna, Natali Tene, lo aveva accusato di molestie sessuli. L'uomo, secondo la testimonianza dell'accusatrice, l'avrebbe palpeggiata durante un selfie, approfittando del fatto che metà del corpo non fosse inquadrato. Così, dopo aver allungato la mano destra sul seno della ragazza, lo chef l'avrebbe fatta scivolare prima sul fondo schiena e poi in mezzo alle gambe. In passato, quattro donne avevano denunciato Batali per aver tenuto un comportamento " inappropriato ", andato avanti per circa vent'nni. Le accuse del 2017 avevano dato il via ad accertamenti, che avevano portato all'apertura di un'inchiesta. In merito all'episodio del 2017, Batali ha respinto ogni accusa.

L'assoluzione

Il giudice James Stanton ha assolto Batali, sottolineando però come la sua condotta " non sia stata degna di un personaggio della statura " dello chef. Allo stesso tempo, l'atteggiamento dell'accusatrice " ha mostrato che il suo scopo era quello di ottenere un ritorno finanziario ". Come ricorda il Corriere della Sera, l'avvocato di Batali aveva precisato che la donna aveva chiesto 50mila dollari di danni in una separata causa civile e che fosse mossa quindi da motivi finanziari. Inoltre, il giudice ha ritenuto che foto e video mostrati dall'accusa non fossero sufficienti, né utili ad avvalorare l'accusa. A pesare sulla sentenza è stata anche la credibilità dell'accusatrice, che in passato era stata accusata di aver falsificato un documento per evitare il pagamento di duecento dollari, dovuti a una palestra.

Il procuratore del distretto della contea di Suffolk ha parlato di " delusione " in merito alla sentenza. " Può essere incredibilmente difficile per una vittima denunciare un assalto sessuale - ha detto- Quando l'individuo che commette un reato come questo occupa una posizione di potere o è una celebrità, la decisione di denunciare un abuso può diventare un'esperienza insostenibile ".

Dopo le accuse, lo chef Batali era stato prima allontanato dallo show The Chew, che lo aveva trasformato in una star della cucina. Successivamente, aveva lasciato le quote del B&B, Batali & Bastianich Hospitality Group alla famiglia del celebre chef Joe Bastianich e si era visto chiudere un altro celebre locale a Manhattan. Batali aveva cucinato anche la cena all'allora premier italiano Matteo Renzi, ospite dell'ex presidente americano Barack Obama alla Casa Bianca.