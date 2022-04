L'Ue alla Cina: "Agisca per far finire la guerra"

Questa mattina si è tenuta una riunione tra i vertici dell'Ue ed il primo ministro della Cina Li Keqiang, un colloquio che ha visto impegnati la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Fra i temi trattati l'importanza dei diritti umani e del cambiamento climatico, le problematiche connesse al virus Sars-Cov-2, e le relazioni economico-commerciali fra i Paesi. Durante l'incontro si è ovviamente parlato anche del conflitto attualmente in atto in Ucraina, tanto che al termine della discussione il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha invitato il paese orientale ad usare la propria influenza per fermare le ostilità fra Russia ed Ucraina. Richiesta che il presidente Michel ha ripresentato anche sui propri social.

" La comunità internazionale, in particolare la Cina e l'Ue, hanno la responsabilità reciproca di usare la loro influenza congiunta e la diplomazia per porre fine alla guerra della Russia in Ucraina e alla crisi umanitaria ad essa associata ", ha twittato infatti Charles Michel. E ancora: "Il summit Ue-Cina è un'opportunità di dialogo opportuna e necessaria ".

Il presidente Michel, dunque, vede il ruolo chiave ricoperto dalla Cina, una delle principali potenze interlocutrici della Russia. Durante il vertice di stamani, il gigante asiatico ha però nuovamente rinnovato la sua richiesta di non subire pressioni da parte dell'Ue, e di evitare certe " mentalità da Guerra Fredda" . " Tutti i Paesi hanno il diritto di scegliere autonomamente le proprie politiche estere, non dovrebbero costringere gli altri a scegliere da che parte stare e non dovrebbero adottare un approccio semplicistico di essere amico o nemico ", è quanto ribadito dal portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian. Appare dunque evidente cosa la Cina risponderà alle sollecitazioni europee che arriveranno oggi al vertice Ue-Cina. L'Unione Europea, infatti, chiederà al paese asiatico di non dare sostegno economico e militare alla Russia.

A breve, si parla delle ore 14:00, comincerà la videoconferenza con il presidente cinese Xi Jinping, ma la posizione del gigante orientale appare già molto chiara.