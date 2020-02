Coronavirus, l'allarme di Parigi: "Credibile il rischio pandemia"

Non è ancora una pandemia, rassicura l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma per il nuovo ministro della Salute del Paese in cui si è registrato il primo morto in Europa per il coronavirus, il rischio che i contagi si moltiplichino rapidamente in tutto il mondo esiste.

C’è un "rischio credibile" che i focolai di Sars-cov-2 assumano la forma di un’epidemia globale, ha detto il neo ministro della Sanità francese, Olivier Véran. È questa una delle "ipotesi" sul tavolo, ha ammesso ai microfoni della radio francese France Inter, assicurando che il Paese è pronto "ad affrontare tutti i possibili esiti" .

"Abbiamo un sistema sanitario molto forte" , ha aggiunto, chiarendo come "dei 12 casi confermati di coronavirus in Francia, quattro pazienti rimangono in ospedale" . “Siamo pronti”, ha detto il medico che ha sostituito ieri Agnès Buzyn, l'ex ministro chiamata a rimpiazzare il collega di partito Benjamin Griveaux nella corsa alla poltrona di sindaco di Parigi, dopo che il candidato del partito di Macron è finito al centro di uno scandalo a luci rosse.

"Sorvegliamo la situazione in Cina e in Giappone, dove c'è un inizio di epidemia" , ha assicurato il ministro al suo esordio davanti ai giornalisti. "Oggi la Francia, come l'Europa in generale, sta riuscendo a controllare il virus con misure drastiche, come la quarantena – ha aggiunto - stiamo frenando con tutti i mezzi l'arrivo del virus sul territorio nazionale, ed è per questo che non abbiamo nuovi casi" . Véran ha però ricordato che ci troviamo di fronte ad "un virus estremamente contagioso" e che "la via di circolazione non è stata ancora completamente governata" .

Per i vertici del Programma di emergenza sanitaria dell’Oms, però, il rischio di una pandemia sarebbe ancora lontano. Il motivo, ha spiegato Michael Ryan, è che non si è ancora verificata una "efficiente trasmissione della comunità al di fuori della Cina" . L’allerta resta comunque al massimo livello.

Sono due i cittadini francesi a bordo della nave da crociera Diamond Princess che sono risultati positivi al coronavirus. Al momento, ha reso noto Véran, i due "non hanno chiesto di essere rimpatriati" . Nel frattempo nella nave ancorata al porto di Yokohama, in Giappone, si moltiplicano i contagi. A bordo sono 544 ad aver contratto la malattia.

Ed è di poco fa la notizia che tra loro c’è anche uno dei nostri connazionali, che il governo vuole riportare a casa nei prossimi giorni. Il gruppo verrà messo in quarantena per almeno due settimane, ha detto il ministro Roberto Speranza, mentre lo Spallanzani si è dichiarato pronto ad "accogliere gli italiani" che si trovano a bordo della nave.