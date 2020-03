Coronavirus, muore una 16enne a Parigi, è la vittima più giovane in Europa

Aveva soltanto 16 anni, altro che anziana. La più giovane vittima del Coronavirus in Europa è Julie A., una ragazzina francese che viveva a Parigi. Distrutti i familiari che non le hanno nemmeno potuto dare l'ultimo addio.

Come si legge sul Messaggero, la morte della ragazza è stata annunciata nella serata di ieri dal direttore generale dell'ospedale Jérôme Salomon dove la giovane era ricoverata.

"Impossibile andare avanti..."

Anche questa ragazza, come tantissime altre vittime del Covid-19, non ha potuto avere una degna sepoltura. Sabine, la mamma di Julie, si è sfogata telefonicamente con il quotidiano Ouest-France e l'agenzia francese Afp. " Non avremo mai una risposta - dichiara la madre dicendo che sarà impossibile " andare avanti dopo questa perdita " ed evoca " lo shock di perdere un figlio " parlando del " significato della vita " e l'obbligo di " continuare ".

Primo test negativo

Eppure, inizialmente i sintomi erano lievi, come dichiara la madre che fa riferimento ad "un a piccola tosse dall'aspetto lieve apparsa una settimana fa e che aveva provato a trattare con sciroppo, erbe, inalazioni ". Ma poi, purtroppo, la situazione è progressivamente peggiorata fin quando non si è resa necessaria la corsa in ospedale dove Julie ha eseguito un test, risultando negativo. Sospiro di sollievo da parte dei familiari e della piccola.

Secondo tampone positivo

Quando il peggio sembrava scongiurato, però, durante la notte Julie accusa un'insufficienza respiratoria e viene trasferita all'ospedale pediatrico Necker di Parigi dove le viene eseguito un altro tampone: stavolta è positiva. Le condizioni della piccola sono precipitate fin quando è stato necessario intubarla. Poi la chiamata dell'ospedale alla madre dicendo di " venire presto " ma Sabine giungerà al nosocomio con la piccola già deceduta.

Secondo il direttore generale della salute, il professor Jérôme Salomon, che ha annunciato la morte della ragazza giovedì sera, Julie è stata vittima di una forma grave del virus " estremamente raro " nei giovani.

Il dolore della sorella

Non si può recuperare nessun effetto personale della ragazza, tutto deve essere bruciato come vuole il protocollo per i decessi da Coronavirus. Il corpo di Julie si trova nella camera mortuaria dell'ospedale Necker e non partirà prima della sepoltura prevista tra qualche giorno. Non sarà possibile fare il funerale e solo dieci persone saranno presenti al cimitero.

" Abbiamo dovuto scegliere tra i nostri cari chi potrà essere presente" , afferma la sorella maggiore di Julie, Manon, che lascia trasparire tutto il dolore e l'amarezza per la piccola che " non sarà né truccata, né vestita, non ci è permesso ", ha raccontato.

I numeri della Francia