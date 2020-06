Coronavirus, il tunnel speciale che disinfetta i visitatori di Putin

Incontrare Vladimir Putin al tempo del coronavirus è un'impresa che assomiglia molto a un film di fantascienza. Già, perché, per ridurre al minimo i rischi collegati al possibile contagio del leader, ogni ospite del presidente deve necessariamente passare attraverso un particolare “tunnel disinfettante”.

Lo ha reso noto l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, secondo cui il tunnel speciale, costruito da una società russa situata nella città di Penza, è stato piazzato nella residenza di Putin a Novo-Ogaryovo, dove il leader sta lavorando da remoto da settimane a causa della pandemia di Covid-19.

Nelle immagini e nei video diffusi, sottolinea l'Adnkronos, si vedono persone con indosso la mascherina passare sotto il tunnel dove viene spruzzato disinfettante dall'alto e da entrambi i lati. Sempre secondo Ria Novosti, l'annuncio di questa tecnologia è stato fatto dal governatore della regione di Penza, Ivan Belozertsev, il quale ha anche spiegato che il tunnel è stato sviluppato da Motor Technologies, società che si occupa di impianti per il lavaggio di auto.

Come funziona il tunnel disinfettante

Scendendo nel dettaglio, il tunnel ricorda la forma di una cabina simile a quella per le fototessere. Il disinfettante viene descritto come una nuvola sottile che si deposita sugli abiti e le parti scoperte del corpo. L'obiettivo dello spray? Sanificare gli ospiti di Putin, in modo che il leader possa incontrarli in assoluta sicurezza.

" Quando si tratta del capo dello stato, sono giustificate ulteriori misure precauzionali ", ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Oltre al tunnel presente nella residenza privata di Putin, altri due tunnel speciali sono stati posizionati al Cremlino.

Ma cosa bisogna fare, in pratica, prima di raggiungere Putin? Semplice: l'invitato, indossando la mascherina di protezione, deve attraversare il tunnel, che funziona proprio come una specie di autolavaggio. La persona dentro il macchinario viene cosparsa dal citato spray, il cui compito è quello di uccidere gli eventuali germi depositati su pelle e abiti.

Il virus rallenta

Nel frattempo, dopo settimane complicate, in Russia rallenta la diffusione del virus. Con i 7.843 nuovi casi di coronavirus confermati nelle ultime 24 ore, fa sapere Adnkronos, la Russia dichiara di registrare il dato più basso dal 30 aprile.

Per la task force anti-coronavirus, riporta infatti l'agenzia Tass, il numero dei nuovi casi di Covid-19 scende per la prima volta dal primo maggio sotto quota 8.000. L'aumento giornaliero è dell'1,4% contro l'1,5% di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria la Russia ha confermato un totale di 553.301 contagi con 7.478 decessi. In ogni caso, nonostante il calo, Putin non può assolutamente permettersi di correre alcun rischio.