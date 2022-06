Cosa sono i "Robot 17" e i lanciagranate che la Svezia ha inviato a Kiev

Anche la Svezia in prima linea agli aiuti all'Ucraina: in quello che è il massimo momento di difficoltà dell'esercito di Zelensky in Donbass e che ha già perso il 20% del territorio nazionale, Stoccolma ha inviato il quarto pacchetto che comprende i Robot 17 (missili antinave), lanciagranate e fucili. In più, un contributo di quasi sei milioni di euro per il fondo Nato creato per sostenere i soldati ucraini. " Abbiamo un nuovo pacchetto di aiuti alla difesa dalla Svezia. Sono molto grato alla leadership di questo Stato ", ha affermato Zelensky, sottolineando che anche altri partner possiamo dare " buone notizie sulla fornitura di armi " per portare i " sistemi di combattimento ad un livello molto più elevato ".

Cosa sono i Robot 17

Il sistema missilistico Robot 17 è un derivato svedese della difesa anti-nave e costiera del missile Hellfire Agm-114 di fabbricazione americana ed è stato prodotto per la prima volta negli anni '80 da Bofors Defense (ora noto come Saab Bofors Dynamics). Come si legge su The War Zone, mentre il sistema missilistico Helfire è stato progettato per neutralizzare i veicoli corazzati a lunghe distanze come ad esempio a bordo di un elicottero d'attacco (Ah-64 Apache), il Robot 17 portatile può essere lanciato da un qualsiasi punto sulla terraferma così come sulle navi militari. Il missile possiede una guida laser della portata di circa cinque miglia, serve quindi per colpire obiettivi a corto raggio e nelle vicinanze. Il ministero della Difesa svedese ha fatto sapere che la consegna del Robot 17 è stata richiesta dal governo ucraino per fronteggiare l'aumento dei soldati russi in Donbass. Il Robot 17 portatile è l'ideale per la protezione contro le invasioni anfibie ed è molto resistente perché ogni singola unità è in grado di impostare e posizionare facilmente il sistema per sparare.

In arrivo i lanciagranate

Ma non è tutto: come detto, nel pacchetto svedese sono previsti anche dei lanciagranate Carl Gustav: come mostrano alcuni siti specializzati, questo tipo di arma è riuscita anche a perforare l'armatura di un carro armato sparando dalla massima distanza possibile (circa 600 metri). " Tuttavia, questo si è rivelato sufficiente non solo per disabilitare il serbatoio, ma anche per distruggerlo completamente ", spiegano gli esperti. Come ricorda Il Messaggero, poi, la Svezia ha rotto con la tradizione ormai pluriennale di non inviare armi nei Paesi teatri di guerre.

Oltre ai Gustav, però, sono pronti anche cinquemila lanciagranate anticarro monouso Bofors At4. Questa tipologia di arma è considerata come una delle più vincenti di sempre nella sua categoria. Si tratta di materiale leggero e facilmente trasportabile che ha una gittata che arriva a mille metri. L'At4 è stato sviluppato in Svezia dalla Saab Bofors Dynamics. Per gli amanti degli acronimi, At sta per "anti-tank" a indicare l'efficacia contro i carri armati nemici. Infine, il governo svedese ha anche inviato a Kiev centinaia di fucili "Ag 90" dotato di munizioni.