Cosa vuole conquistare Putin (e perché) entro il 9 maggio

L'intelligence ucraina ha fatto sapere che l'esercito russo sta raggruppando i suoi uomini in tre aree adesso considerate strategiche: Zaporizhzhia, Kryvyi Rih e Mykolaiv, con pesanti bombardamenti specialmente a Zaporizhzhia. Se è vero che anche Mykolaiv è balzata tristemente agli onori delle cronache quando lo scorso mese fu messo sotto attacco anche un ospedale pediatrico, sconosciuta ai più è la località di Kryvyi Rih che potrebbe diventare molto famosa nei prossimi giorni, diciamo entro il 9 maggio. Perché? Si tratta della città natale di Volodymyr Zelensky, prossimo e urgente obiettivo di Putin che vuole fare uno smacco al presidente ucraino conquistandola entro la Giornata della Vittoria come vittoria simbolica da festeggiare a Mosca assieme al suo popolo.

Quali sono i piani di Putin

Il prossimo obiettivo russo è stato rivelato da un'importante fonte dell'Ue al quotidiano inglese Daily Star: Se Kryvyi Rih dovesse cadere in mano ai russi, l'eco che Putin riceverebbe sarebbe molto importante per la sua propaganda de conflitto perché avrebbe conquistato il luovo di nascita di Zelensky, l'obiettivo più simbolico che può essere conquistato a stretto giro. Quel che che rivela la fonte, però, è l'incredulità degli ufficiali russi di fronte alla richiesta dello Zar di conquistare la città entro e non oltre il 9 maggio. " Dalle intercettazioni delle comunicazioni ci viene detto che gli ufficiali russi sono semplicemente scioccati ", ha affermato la fonte al tabloid. Questo Report arriva dopo che l'esercito russo è stato colpito dagli ucraini vicino Izyum, dove il generale Valery Gerasimov sarebbe rimasto ferito nell'attacco.

Cosa deve fare "il macellaio"

Insomma, l'ordine per il "macellaio" Alexander Dvornikov è quello di conquistare la città di Zelensky. Come scrive IlMessaggero, Kryvyi Rih è a metà strada tra Mariupol e Odessa e non molto lontana dalla maggiore centrale nucleare europea sita nei pressi di Zaporizhzhia. Gli abitanti sono piuttosto numerosi, poco più di 650mila e fino a non molto tempo fa vivevano anche i genitori di Zelensky. Come e esattamente quando dovrà avvenire l'attacco non è noto, di certo è che il tempo scorre velocemente visto che la data simbolica russa è alle porte, mancano soltanto 6 giorni.

I fallimenti della Russia

Comunque vada, sarà un successo recitava un detto famoso. Per adesso, è quello che non è accaduto ai russi di Putin. Come ci siamo occupati sul Giornale.it, pianificazione e modo di realizzare le operazioni in terra Ucraina sono stati i due più grandi fallimenti russi fino a questo momento, tant'é vero che gli obiettivi sono cambiati in direzione Donbass. Anche se lo Zar conquistasse (improbabile) la città di Zelensky, l'Occidente ma anche la stessa Ucraina non rimarrebbero choccati: la guerra è ancora lunga, Ucraina e Ue costituiscono ormai un'unica forza verso il comune nemico che se la dovrà vedere contro la tenace resistenza dei padroni di casa.