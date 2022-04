La terribile profezia di Crosetto: "I russi se la riprenderanno"

Intervenuto durante la trasmissione Controcorrente, in onda su Rete 4, Guido Crosetto punta il dito contro l'Onu, affermando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite avrebbe dovuto fare di più per quanto concerne il conflitto attualmente in atto fra Russia ed Ucraina, provvedendo a portare avanti una seria trattativa di pace fra i due Paesi.

Crosetto definisce l'Onu come "grande assente" , spiegando che l'organizzazione avrebbe dovuto fare decisamente di più per porre fine allo scontro. " È scomparso l'Onu ed è sparito il segretario generale ", è la provocazione del fondatore di Fratelli d'Italia.

" Oltre all'Europa si deve muovere la Nato facendo sì che l’Europa muova gli Stati Uniti ", aggiunge Crosetto. " Bisogna far capire agli Stati Uniti che serve un’Europa che questa volta deve decidere la linea dentro la Nato. Che è quella di fare la pace ", prosegue. Non solo. Per quanto concerne la politica estera, l'ex membro della Camera dei deputati dichiara che l'Europa, fino ad ora, non ha mai parlato con una voce sola. E ciò denota un chiaro segno di debolezza.

Recentemente il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha dichiarato che la situazione relativa al conflitto in atto è ancora complessa, ed una risoluzione non sarà immediata.

" Parliamo sempre del Donbass, ma se voi andate in Finlandia e parlate con qualunque finlandese vi dirà che un terzo del Paese è in Russia e loro prima o poi se lo riprenderanno ", attacca Crosetto, che passa poi a parlare anche della Polonia " dove una parte del Paese è rivendicata dai russi ". " Se scendete ancora e andate in Ungheria scoprirete che odiano gli ucraini perché una parte dell'Ungheria secondo loro è sotto l'Ucraina ", aggiunge il fondatore di FdI.

Per quanto concerne l'invio di armi all'Ucraina, Crosetto però ribadisce la propria posizione: " Se nessuno avesse dato le armi all'Ucraina loro avrebbero combattuto a mani nude e sarebbero morti per difendere la loro nazione, Io non mi lascio accecare dall'odio alla Nato o all'Occidente ".