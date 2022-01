Dagli scambi culturali all’economia: India e Italia sempre più vicine

Proficui scambi culturali e discussioni approfondite su programmi inerenti all'ambiente e all'alta tecnologia. In occasione delle celebrazioni del Vishwa Hindi Divas 2022, la giornata internazionale della lingua Hindi, l'Ambasciatrice dell'India in Italia, S.E. Dr. Neena Malhotra, è stata ospitata a Napoli dall'Università degli Studi di Napoli "l'Orientale" e dall'Associazione Sakshi.

Cultura e non solo

Subito prima dell'inizio dell'evento, l'Ambasciatrice Malhotra è stata formalmente ricevuta dal Sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo. I due hanno avuto un incontro proficuo durante il quale hanno toccato varie tematiche, fra cui i corrispettivi programmi per i giovani relativi all'ambiente e all'alta tecnologia.

L'Ambasciatrice Malhotra ha quindi esteso un invito al Sindaco Manfredi per visitare l'India, non appena i tempi saranno migliori e la pandemia sarà terminata. Da parte sua, il primo cittadino di Napoli ha apprezzato molto l'invito e ha risposto chiedendo una proficua collaborazione tra il Comune di Napoli e varie entità Indiane. L’obiettivo? Promuovere Napoli come destinazione per l'alta tecnologia, per il turismo e per le aziende indiane.

Un incontro proficuo

Ad aprire l'incontro e a dare il benvenuto per il Vishwa Hindi Divas 2022, a Palazzo Corigliano di Napoli, è stato il Magnifico Rettore Roberto Tottoli, che è stato omaggiato di un dono offerto dall'Ambasciatrice Dr.Neena Malhotra da parte dell'Ambasciata dell'India in Italia.

La stessa ambasciatrice Dr. Neena Malhotra ha poi aperto il suo discorso concentrandosi sull'importanza della lingua Hindi e ha ringraziato l'Università Orientale di Napoli per l'impegno nella diffusione della conoscenza della lingua e della cultura Hindi.

Ad intervenire subito dopo è stato il Prof.Francesco Sferra, Presidente del Centro Studi del Sud Est Asiatico dell'Orientale, parlando del suo ruolo personale e su quello dell'Università, e spiegando i rapporti storici che intercorrono tra l'India e l'Orientale di Napoli.

La Prof.ssa Stefania Cavaliere ha poi colto l'occasione per salutare e ringraziare i presenti e soprattutto l'Ambasciatrice Dr. Neena Malhotra. A concludere il benvenuto è stata infine Mita Shenoy, che ancora una volta ha voluto ringraziare e omaggiare l'Ambasciatrice Dr. Neena Malhotra e tutti i suoi alunni. L'evento è proseguito poi con diverse performances da parte degli alunni che tra canzoni, poesie e dibattiti personali hanno deliziato e omaggiato l'Ambasciatrice Dr. Neena Malhotra e tutti gli spettatori.

Si è così delineato un altro importante punto di svolta nel rafforzamento dei legami diplomatici economici e culturali tra l’Italia e l’India. Ricordiamo che negli scorsi mesi sono andate in porto varie iniziative. Citiamo, ad esempio, la collaborazione tra l'India e l'Italia nel settore della moda è stata rimarcata dal webinar DesignIndia. L'evento, il primo nel suo genere dedicato a giovani stilisti e agli Istituti di moda italiani e indiani, ha riscosso un notevole successo.