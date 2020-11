Danimarca, virus mutato nei visoni: "Situazione molto grave"

Allarme rosso in Danimarca, dove una mutazione del coronavirus è stata rilevata in 12 pazienti infettati dai visoni. La variante del Sars-CoV-2 rintracciata potrebbe compromettere l'efficacia del vaccino anti Covid-19. Il motivo è presto detto: questa particolare infezione interverrebbe sull'organismo delle persone contagiate indebolendo la loro capacità di formare gli anticorpi.

Le persone che avevano contratto la nuova forma del virus non erano gravemente malate. Eppure nessuno di loro rispondeva positivamente nel formare anticorpi. " Nel peggiore dei casi, rischiamo che la pandemia ricominci da capo con sede in Danimarca ", ha affermato l' istituto di ricerca danese Statens Serum Institut.

Le autorità hanno quindi imposto rigide misure nella Danimarca settentrionale, come la chiusura di alcuni comuni e ristoranti. Gli abitanti delle aree rosse (qui la mappa pubblicata dal governo danese), in cui sono situati numerosi allevamenti di visoni, saranno incoraggiati a lavorare da casa. Le restrizioni dureranno quattro settimane. L'obiettivo è quello di limitare il più possibile la trasmissione del coronavirus dai piccoli mammiferi agli esseri umani.

I casi di infezione da coronavirus contratti dai visoni hanno preoccupato anche l'Organizzazione mondiale della sanità. " Siamo a conoscenza di segnalazioni dalla Danimarca di un certo numero di persone infettate da coronavirus dai visoni, con alcune modifiche genetiche nel virus. Siamo in contatto con le autorità danesi per saperne di più ", ha fatto sapere l'Oms in un tweet.

We are aware of reports from #Denmark of a number of people infected with coronavirus from mink, with some genetic changes in the virus. We are in touch with the Danish authorities to find out more about this event. #COVID19