"Dipende solo dalla sua testa...": il generale legge la mente dello Zar

Per sbrogliare questa matassa dovranno capitare tante altre cose, o soltanto un paio, chi lo sa: di sicuro, la guerra in Ucraina è ancora ben lungi dal terminare. Ogni giorno assistiamo a una nuova escalation militare tra i due eserciti, alle dichiarazioni della Nato ma soprattutto agli umori "ballerini" dello Zar di Russia, Vladimir Putin, le cui reali intenzioni ancora non si possono inquadrare al 100% a furia di dichiarazioni, contro dichiarazioni, intenzioni eccetera. In quest'ottica, il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore della Difesa e responsabile Difesa e sicurezza di Azione, in un'intervista al Messaggero ha affermato che " tutto dipende dalla testa di quest'uomo e ancora nessuno è riuscito davvero a capire quale sia il suo obiettivo e fin dove voglia spingersi ".

"Guerra totale? Chi lo sa"

Che il conflitto possa estendersi anche ai Paesi Occidentali come paventato più volte dai fedelissimi di Putin è una minaccia che difficilmente potrebbe realizzarsi ma non è certo da escludere. Così come quando il Cremlino ha parlato di "Terza Guerra Mondiale" o di "guerra nucleare", tutte affermazioni molto forti tese, per lo più, a creare paura alla Nato. Insomma, la guerra totale sarà davvero possibile? " Un'ipotesi alla quale nessuno aveva pensato finora, anzi a detta di molti sembra più probabile che il 9 maggio sarà il momento in cui Putin proclamerà che determinati obiettivi che sono nella sua mente dall'inizio e per i quali è stata pianificata l'operazione militare speciale, sono stati finalmente raggiunti ", sottolinea Camporini. Ergo, la risposta è più no che si: se raggiungerà i suoi obiettivi, si potrebbe andare incontro a un clima diverso e l'escaltion militare diventerebbe sempre meno intensa.

"Aspettiamoci altre provocazioni"

La situazione è ingarbugliata e fare un pronostico diventa complicato. Anche l'invasione dell'Ucraina sembrava "impossibile", ma " invece è avvenuta ", aggiunge il generale italiano. Motivo per il quale è lecito aspettarsi " altre provocazioni di Putin " assolutamente imprevedibili per la complessità della " testa di quest'uomo ". Come ci siamo appena occupati sul Giornale.it, il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, sarebbe stato ferito a una gamba a seguito di un bombardamento ucraino mentre si trovava al fronte. Camporini legge questa mossa sotto un duplice aspetto: " o Gerasimov arriva per intestarsi la vittoria dopo aver impostato bene le cose, oppure per prendere il comando e spiegare come si fa anche al generale Dvornikov che aveva assunto il comando unico" . Adesso, però, questo ferimento cambia nuovamente le carte in tavola per l'esercito russo visto che il generale avrebbe fatto rientro nel suo Paese secondo quanto riferito da alcune fonti.

"Modesto vantaggio"