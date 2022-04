Disney si piega al politically correct: metà personaggi saranno gay

La Disney, così come tutte le altre multinazionali dell'intrattenimento, si piega sempre di più ai dogmi della correttezza politica e all'ideologia woke che dilaga negli States. Un dirigente dell'azienda ha infatti promesso "più inclusività" nelle produzioni del colosso, e che il gigante dell'intrattenimento lavora per far sì che i gruppi "sottorappresentati", come le minoranze razziali e la comunità Lgbtq, rappresentino " almeno il 50% dei suoi personaggi entro la fine dell'anno ". Ad annunciarlo è Karey Burke, presidente della Disney's General Entertainment Content, la quale ha affermato che la società deve fare di più per rendere i suoi contenuti " più inclusivi " in ​​una call aziendale su Zoom, successivamente pubblicata su Twitter. " Sono qui come madre di due bambini omosessuali, in realtà ", ha detto Burke durante la videochiamata diffusa sui social. " Un bambino transgender e un bambino pansessuale, e anche come dirigente ". La call rientra nella campagna "Reimagine Tomorrow" della Disney, secondo il video pubblicato su Twitter martedì. Il colosso promette che il 50% dei personaggi regolari e ricorrenti del suo universo proverrà da " gruppi sottorappresentati " e dalle minoranze. Così facendo il colosso sposa l'ideologia "woke" dei liberal americani che sta investendo tutto il mondo dell'intrattenimento e della cultura.

Così la Disney si piega al politically correct

In realtà, non sarebbe corretto parlare di una vera e propria "svolta" per la Disney. Negli ultimi anni, infatti, la multinazionale ha deciso di sposare l'ideologia woke, prestando sempre più attenzione alle istanze delle minoranze e del mondo progressista in generale. Ad esempio, a ottobre 2020, Disney+ ha inserito un avvertimento all'inizio dei suoi classici dell'animazione sui contenuti stereotipati e razzisti, in riferimento ai vecchi classici come "Dumbo", "Peter Pan", "Lilli" e "Il vagabondo", "Il libro della Giungla". Non sia mai che questi capolavori possano offendere qualcuno, no? Nei suoi parchi a tema, inoltre, come ha spiegato un dipendente, la società ha eliminato l'uso di pronomi di genere la scorsa estate al fine di apparire più "inclusiva"." La scorsa estate abbiamo rimosso tutti i saluti di genere in relazione ai nostri discorsi dal vivo " ha osservato Vivian Ware, manager della diversità e dell'inclusione Disney. " Quindi, non diciamo più signore e signori, ragazzi e ragazze ma ciao a tutti o ciao amici".

Guerra al governatore della Florida